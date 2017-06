Ismét kitörhet a székelyföldi vulkán

Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport munkatársai a Kárpát-medence legfiatalabb vulkánjánál végeztek méréseket - számol be az MTA . A vizsgálat szerint évente 8700 tonna szén-dioxid szabadul fel a tűzhányó talajából.

Bármikor kitörhet az Európára is veszélyes vulkán

A Csomád 32 000 éve tört ki utoljára, ennek ellenére úgy tűnik, még mindig aktív lehet. Az ELTE kutatóinak korábbi elemzései alapján a mélyben még mindig van magma, így a tűzhányó a jövőben ismét kitörhet.

A vizsgálatok szerint a Csomád történetében voltak már hasonlóan hosszú szunnyadó időszakok, így mindenképp fontos felmérni a vulkán állapotát.

A tűzhányó környezetében és a Székelyföldön gyakoriak az úgynevezett mofetták. Ezek a főleg szén-dioxidból álló gázfeltörések a vulkáni utótevékenység jelei.

Bár a mofettákat évszázadok óta használják gyógyászati célokra, a szén-dioxid igen veszélyes is lehet. Mivel a levegőnél nagyobb a sűrűsége, így az üregekben és mélyedésekben a levegőt kiszorítva felhalmozódhat, halálos barlangokat hozva létre – ilyen végzetes hely például a Gyilkos-barlang.

A kutatók az új elemzésben a tűzhányó közelében felszínre kerülő szén-dioxidot mérték. A csapat két tagja, Kis Boglárka-Mercédesz és Artur Ionescu az Apor lányok feredőjénél és Lázárfalva mellett mértek – előbbi mofettát igen gyakran látogatják turisták.

A szakértők további 22 helyen mérték meg a gázkiáramlást, így becsülve meg az évente felszabaduló szén-dioxid mennyiségét. A gázok izotóp-összetétele azt bizonyítja, hogy a szén-dioxid részben magmás eredetű. A kutatók eredményeikről a Journal of Volcanology and Geothermal Research folyóiratban számoltak be.

A Kárpát-medence vulkáni területein korábban nem végeztek modern eszközökkel hasonló elemzést. A csapat következő célja az, hogy a szén-dioxid-gázok kémiai összetétele alapján pontosítsák a mélyben található magmával való kapcsolatot. Emellett további méréseket is végeznek majd, hogy felmérjék a kiáramlás éves eloszlását, illetve a földrengésekkel való viszonyát.