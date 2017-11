Ez nem paranoia: egyes oldalak minden billentyűleütésünket figyelik

Több mint 480 olyan világszerte népszerű weboldal van a neten, amelyek a felhasználó minden mozdulatát és billentyűleütését naplózzák külsős cégek szoftvereinek segítségével, így összegyűjtenek köztük érzékeny információkat is, például bankkártyaadatokat – derül ki a Princeton kutatóinak friss tanulmányából.

Az analitikai szoftvereket fejlesztő külsős cégek olyan szkripteket helyeznek el az ügyfelek oldalain, amik rögzítik a különböző böngészési műveleteket, kattintásokat, kurzormozgást, leütött betűket. Hasonló eszközöket régóta használnak a marketingesek vagy dizájnerek jellemzően csoportok követésére, hogy láthatóvá váljon, a weboldal melyik részén időznek legtöbbet a látogatók.

* 'Session replay' scripts record everything, like someone looking over your shoulder, and send it to a third party.

* Includes passwords, medical info, other personal info.

* Proper redaction is a near-impossible human & technical problem. pic.twitter.com/dIGwR7InPK

— Arvind Narayanan (@random_walker) November 15, 2017