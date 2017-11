Ezeket a játékokat nyugodtan a gyerek kezébe nyomhatjuk

Összeszedtünk néhány olyan videojátékot az elmúlt évekből, amik abszolút gyerekbarátok, és amellett hogy elbűvölően kreatívak, egyszerre fejlesztik a reakcióidőt, a logikát, akár finoman át is mozgatják a testet - és ezek közül néhányhoz még a szülő is csatlakozhat.

Játszani jó és kell, és bár manapság rengeteg videojáték közül választhatunk, nincs egyszerű dolga a szülőnek, ha arról van szó, melyiket nyomhatja bátran a kisebbek kezébe. A 6-13 év közötti gyerkőcnek még nem szeretnénk túl erőszakos programot választani, és a legjobb az lenne, ha a szülővel együtt élhetné át a kalandot, akár családi programként, vagy a haverokkal a nappaliban. A különféle versenyzős játékokat, sportszimulátorokat, vagy logikai feladványokra épülő kalandjátékokat például ők is bátran játszhatják, ezekkel nem nagyon lőhetünk mellé.

A legszórakoztatóbb programokhoz ráadásul nem is kell beszerezni a legújabb konzolokat, mert a legtöbb platformra megvásárolhatók és mivel a kicsiket sokkal inkább érdekli még a játékélmény, mint a csilivili grafika, nem muszáj a legfrissebb darabokhoz ragaszkodni.

Little Big Planet 3 (2014)

A már harmadik részénél tartó LittleBigPlanet-sorozat bármelyikét bátran ajánlhatjuk kicsiknek és felnőtteknek is, főleg hogy kooperatív módban is játszhatók. A platformjátékot teljesen gyerekbarátra tervezték, de bája miatt az idősebbeket is garantáltan a képernyő elé szögezi. Az akció-puzzle platformjáték nem csak az ügyességet, de az agytekervényeket is megmozgatja a környezeti feladványokkal, és sokszor kell olyan helyzeteket is megoldani, amik közös munkát igényelnek.

Platformok: PS4, PS3

Minecraft (2011)

A gyerekek és felnőttek körében is hatalmas sikernek örvendő, eleinte PC-s Minecraft konzolokra is elérhetővé vált, miután letarolta a fél világot. Az építős programot nem véletlenül karolta fel a Microsoft is, akik oktatási kiadásként is becsempészik a tantermekbe, hiszen egyszerre fejleszti a kreativitást, a logikát és nem utolsósorban ez is játszható a szülővel közösen. A gyerkőcök egy saját világot alkothatnak kockáról-kockára, aminek csak képzeletük szab határt. A Minecraft mindent kipipálhat: okosít, közösséget épít, kreatív és kimeríthetetlenül szórakoztató, és szinte minden jelentősebb platformon elérhető.

Platformok: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PS Vita, Wii U,PC

Rayman Legends (2013)

A Ubisoft lebegő mókás figurája, Rayman már 1995 óta kivakarhatatlan a játékosok szívéből, hiszen prüttyögő, cuki lényekkel teli világa egyszerűen megunhatatlan. Az egyik legjobb résznek tekinthető Legends minden meghatározóbb konzolra és PC-re is elérhető, és egyszerűen kötelező kipróbálni. Nulla erőszak, vér, csak a színtiszta szórakozás, ráadásul mindvégig levakarhatatlan mosolyt csal a nagyok arcára is, gyakorlatilag bármilyen korosztálynak ajánlott.

Platform: Xbox One, Xbox 360, PC, PS Vita, PS4

Child of Light (2014)

A Ubisoft platformjátéka ízig-vérig szívmelengető gyerekmese, különlegessé pedig vízfestékes hatású grafikája teszi. A hagyományos platformereknél összetettebb, hiszen egyben szerepjáték is, méghozzá a régi típusú japán RPG-kből merít körökre osztott harcokkal, elosztható képességpontokkal. Ennek ellenére nem kell tőle megijedni, mert nem a keményvonalas játékosoknak tervezték, sokkal inkább egy olyan stíluskavalkádnak, ami maradandó játékélményt hagy az emberben.

Platform: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PS Vita, Wii U, PSP, PC

Mario Kart 8 Deluxe (2017)

A Nintendo konzoljaival és a Mario-játékokkal nem lehet melléfogni, ha gyerekbarát és szórakoztató kalandot keresünk. A Mario-brand egyik legrégebbi része az autóversenyzős, pörgős tempójú Mario Kart, ami már rengeteg részt megélt a különféle Nintendo-konzolokon, de sosem lehet megunni. A legfrissebb rész ugyan csak Nintend Switchre érkezett meg, de bátran szemezhetünk a régi epizódokból, a Nintendo minden gépére fogunk találni legalább egy Mario Kartot. A legjobb ezt is több baráttal játszani a kanapén.

Platform: Nintendo Switch

Zoo Tycoon (2013)

A Tycon-féle játékok szépsége, hogy különféle témákra épülő parkokat, üzleteket, világokat menedzselhetünk és építhetünk fel. A Zoo Tyconban például saját állatkertet kell igazgatnunk, ahol nemcsak tervezni, építeni, és kezelni kell a mindennapos történéseket, de a benne élő állatkákkal interakcióba is léphet a játékos, ápolhatja, gondozhatja azokat.

Platform: Xbox One, Xbox 360, PC

Just Dance 2018 (2017)

A táncoslábú játékosok körében rendkívüli népszerűségre tett szert az elmúlt évek során a Just Dance-sorozat, ami közösség programnak sem utolsó, és a szülinapi bulik kötelező kellékévé válhat. A ritmusjáték első része 2009-ben jelent meg, és szinte minden konzolra találunk belőle. Különlegessége, hogy a játékosnak valóban el kell táncolni a képernyőn megjelenő különféle koreográfiákat, amiket ismert slágerekre kell eltalpalni.

Platform: PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Nintendi Wii U, PS3, Xbox 360, Nintendo Wii

Splatoon 1-2 (2017)

Ebben a lövöldözős játékban nem fröccsen vér, sem végtagok, mivel festékpacákkal kell egymásnak esni elképesztően cuki figurákkal. A Splatoon tökéletes példája annak, hogyan tudja a Nintendo egy ilyen népszerű műfajt a kicsik számára is szórakoztatóvá tenni újító módon. Nemcsak azért köti le hosszú órákra az embert, mert elképesztően szórakoztató, de egyben kihívás is: időbe telik mesterévé válni, és folyamatosan tanul közben a gyerek.

Platform: Nintendo Switch, Nintendo Wii U

Angry Birds: Star Wars (2012)

Az iPhone-os appból indult kaland hamar az egyik legsikeresebb Angry Birds címmé vált, és bár bármilyen madaras játékot szívesen adhatunk a gyerek kezébe, a Csillagok Háborújából merítő játékkal két rajongását is kielégíthetjük a picinek – mert hát a Star Wars mindig is menő lesz.

Platformok: PS4, Xbox One, Nintendo Wii U, PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, PS Vita

A cikket a november 18-19 zajló PlayIT Show szponzorálta.