A Google buktatta le az Ezeréves Sólymot

Éles szemű Star Wars-rajongó figyelt fel egy furcsa dologra, miközben a Google Earthben nézelődött: mintha a legendás Ezeréves Sólyom szállt meg volna földünkön, egészen pontosan a brit Surrey-ben található Barrow Hills golfklub mellett.

Ugyan a kíváncsi szemek elől mindenféle színű hajókonténerrel rejtették el a járművet, de ismét bebizonyosodott, hogy a Google szemei mindent látnak.

Andi Durrant Twitter-fiókján osztotta meg, hogyan győződhetünk meg erről saját szemünkkel is, a bejegyzés futótűzként terjedt el a filmrajongó twitteresek körében.

Super nerd alert.. search Longcross Studios Surrey on google earth, scroll to the right into some farmland and you can find the Millennium Falcon hidden behind some shipping containers pic.twitter.com/sV5FivPdRe

— Andi Durrant (@AndiDurrant) November 8, 2017