Nem tudta kitalálni, minek öltözzön Halloweenkor, írt rá egy programot

Sokan vannak, akik szívesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy maskarát rántsanak magukra Halloweenkor, de a választás nem mindig egyszerű. Janelle Shane kutató kreatív módon oldotta meg azt az égető problémát, hogy kitaláljon valamilyen klassz jelmezt, ami tuti nincsen másnak: számítógépes segítséget kért, egész pontosan írt egy olyan neurális hálón alapuló programot, ami különféle jelmezeket talál ki.

Ehhez több mint 4500 jmaskara nevét táplálta be a szoftver adatbázisába, ami alapján a program további jól csengő, teljesen új kombinációkat alkot. Ezek elsőre valamilyen gügyögésnek tűnhetnek, de vannak köztük egészen hasznosítható sziporkák is, például a pillangóistennő, a krumpliember, az űrbatman, a marsi ördög, a bulis madárijesztő, vagy a szabadság sárkánya.

Utóbbit egyébként tisztelete jeléül a Liz Walsh nevű felhasználó el is készítette.

In honor of @JanelleCShane's list of Halloween costumes by neural network, I present to you the 30 second costume: the Dragon of Liberty. pic.twitter.com/8XVa0RUbk9

— Liz Walsh (@Litazia) October 27, 2017