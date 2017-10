Már magyarul is összerakhatjuk a legolcsóbb külföldi utazást

A Google mától magyarul is elérhetővé teszi a Repülőjáratok és Úti célok felületeket, ezekkel sokkal egyszerűbben és kényelmesebben lehetne megszervezni az utazást, akár nyaralásról van szó, akár egy őszi külföldi útról.

REPÜLŐÚT

A Repülőjáratok (Google Flights) a megfelelő járat megtalálásban segíti a felhasználókat. Beállíthatjuk, hogy mikor, hova akarunk repülni, mennyit szánnák az utazásra, hányan vagyunk, milyen légitársaságot vagy osztályt preferálunk. Azt is megadhatjuk, ha nincs konkrét dátum, hogy hétvégi utat tervezünk, pár napos, egy hetes utazást, esetleg adott hónapban szeretnénk utazni, így a legjobb ajánlatokat listázza ki a megadott paraméterekkel.

A keresőóriás ígérete szerint így az árbeli változások is könnyedén nyomon követhetőek lesznek, mivel értesítést is beállíthatunk magunknak az adott feltételekkel – akárcsak a Skyscanner oldalán.

TELJES UTAZÁS

Az Úti célok (Destinations on Google) az utazásszervezés kezdeti fázisában nyújthat segítséget. Tudunk böngészni a feldobott úti célok között is, de megadhatjuk mi is az ország vagy akár a kontinens nevét.

A felületet a keresőből is elérhetjük, ha megadjuk a konkrét helyszínt és utána beírjuk az “Úti célok” szavakat, a találatok között rögtön megjelenik a szolgáltatás.

Megadhatjuk, hogy milyen célból szeretnénk utazni: nyaralni, várost nézni, vásárolni szeretnénk éppen az adott városban. Kilistázza nekünk a repülőjáratok és szálláslehetőségek mellett az időjárási előrejelzést, a fontosabb helyi látnivalókat képekkel és videókkal.

Azt is ellenőrizhetjük, mikor látogatják a legtöbben az adott célállomást, így elkerülve, hogy csúcsidőszakban menjünk a tömeget kerülgetve. A repülőjegy és a szállás árait hat hónapra előre lehet összehasonlítani, így azt is könnyebben belőhetjük, mikor lenne érdemes pénztárcabarát módon utazni.

Mindkét felület automatikusan elérhető magyarul is, asztali gépen és mobilon egyaránt, külső app letöltése nélkül.