Szex is lesz az új Assassin’s Creedben

Abban ugyan nincs semmi meglepő, hogy az október végén érkező Assassin’s Creed Origins felnőtteknek szóló plecsnit kapott a játékokat korhatár szerint besoroló ESRB-től, hiszen mégiscsak egy olyan játékról van szó, ahol orvgyilkosként kell tevékenykedni, ugyanakkor a szervezet indoklásából az is kiderül, hogy ezúttal nemcsak hullákra számíthatunk, de kivillanó női mellekre és némi erotikára is.

Az ókori Egyiptomba kalauzoló Assassin’s Creed Origins október 27-én kerül a boltok polcaira, és a videojátékok korhatár besorolását (is) végző Entertainment Software Rating Board hivatalos oldalán már olvasható, hogy a program M (Mature), azaz felnőtteknek szóló címkét kapott.

Mindez nem meglepő, hiszen már a sorozat korábbi részei is így kerültek forgalomba, a hivatalos összegzés ezúttal viszont nemcsak az erőszakot emeli ki indokként, de kitér arra is, hogy a játékban bordélyházak, prostituáltak, kivillanó női keblek és szexre utaló hangok is előfordulnak.

Mindez persze semmiség ahhoz képest, hogy a leírás szerint tanúi leszünk egy gyerek leszúrásának, levágott testrészek keresztezik majd az utunkat, a különböző fegyvercsapásokat követő halálsikolyokról és fröccsenő vérről nem is beszélve – utóbbiból a fenti előzetesben is kapunk némi ízelítőt. Emellé társul még említés az ópiumról és az alkoholról, szóval egyáltalán nem túlzás, hogy az amerikai szervezet nem nagyon ajánlja gyerekeknek az Assassin’s Creed-széria legújabb részét.

A Ubisoft hivatalosan az idei E3 játékexpón rántotta le a leplet az Assassin’s Creed-játéksorozat legújabb részéről, ami PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra érkezik október végén. Ahogy azt a cím is sugallja, az új AC előzmény lesz az eddigi részekhez, és az asszasszin testvériség megalakulásának lehetünk a tanúi, méghozzá a Bayek névre keresztelt főszereplő történetén keresztül.