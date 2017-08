A Samsung új okosórát és fitneszpántot mutatott be

A Samsung nyitotta a -2 napon az IFA kütyüvásárt, hogy rengeteg új termékkel: a sport és egészség jegyében okosórával és fitneszpánttal, illetve a háztartásra koncetrálva a tévé, a hűtő, mosógép, de még a porszívó kínálatukat is frissítették.

A Samsung bemutatójával kezdetét vette az IFA 2017 techvásár a -2 napon, akár a Sziget fesztivál, a nagyok szeretik a hivatalos nyitás előtt lerántani a leplet újabb fejlesztéseikről, még a többiek előtt.

A Samsung részint fitnesz és sportkütyüinek sorát frissítette.

GEAR FIT 2

Bemutatkozott a Gear Fit 2, egy kimondottan úszáshoz szánt fitneszpánt, amelyet 50 méteres mélységig vihetünk magunkkal a vízbe, hogy az aktivitásunkat mérje.

Egy igazi áramvonalas kis kütyüről van szó, amely teljesen rásimul a csuklóra. Sokat nem változott a kütyü a tavalyi modellhez képest, kapott egy új appot Speedo néven kimondottan az úszás méréséhez. Ívelt AMOLED kijelzőt tettek rá, GPS-t, lépészámlálót, pulzusmérőt kapott, és az ígéretek szerint 3-4 napig bírja egyetlen töltéssel.

Fekete és piros kiadásban érkezik, ha minden igaz szeptember közepétől lesz elérhető 199 dolláros áron, ez átszámítva 51 ezer forintot jelent – ez Magyarországon körülbelül 65 ezer forintos árat valószínűsít.

GEAR S3 SPORT

A tavaly bemutatott Gear S3 okosóra is új sportos kiadást kapott, amely pár nappal a Fitbit új ikonikus kütyüje után debütált. A gyártó dobta a tavalyi vékonyabb, elegáns kialakítást egy sokkal robosztusabb, gumis külsőért, kisebb kijelzővel – leginkább a Garmin bumszli órái jutnak az ember eszébe róla. Ezen kívül viszont nem sokat változott ez sem.

Az S3 Sport a szívritmusfigyelés és az 50 méteres vízállóság mellett az Under Armourral kötött együttműködés keretében rengeteg fitnesz és alvásfigyelő appal működik együtt. Maradt a GPS, a szenzorokkal való automatikus monitorozás (kalória, lépés, pulzus), hogy akár edzéshez, diétához vagy a jóllét fenntartásához tudjuk hasznosítani, mint “edzőt”.

Bármilyen szabvány 20 milliméteres pánttal felszerelhetjük.

GEAR ICONX 2018

A kábel nélküli bluetoothos fülesüket is frissítették, offline hallgatással és az eddig kritizált üzemidő növelésével próbálják megnyerni maguknak a zene és a sport szerelmeseit.

Ez az a fülhallgató, ami kényelmesen kitámasztja magát a fülben, nem esik ki onnan, annak ellenére, hogy elsőre ettől félne az ember. Az oldala érintésérzékeny, így egyetlen simítással tudunk számot váltani, hangerőt növelni, vagy épp felvenni egy hívást út közben.

A tok töltőként is funkcionál, így amikor nem használjuk a fülest útközben is tölthetjük. Erre eddig szükség is volt, ahogy a hangminőséggel sem voltunk korábban teljes mértékig megelégedve.

DOLGOK INTERNETE (IOT)

A your new normal mottó és házikó-felhőcske alakzat alapján sejteni lehetett, hogy okosotthon terén is lép előre a dél-koreai gyártó. A Bixby virtuális asszisztens megjelenésével, illetve egyre több okoskütyüjükkel – a már bemutatott telefon és okosóra mellett frissítették az okoshűtő, okosmosógép, okostévé, gamer monitor és okosporszívó kínálatukat is – gyakorlatilag egy teljes ökoszisztémát alakítanak ki.

Mint elmondták, 2020-ra 20 milliárd egymással kommunikáló okoseszköz lesz a piacon, ezzel pedig a dolgok internete (IoT) hatalmasra dagad. Rengeteg féle termék és gyártó lesz, egyetlen felhasználónak a tulajdonában sem csak Samsung kütyük vannak (kivéve ha a cégnél dolgozik).