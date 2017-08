Erre figyeljen, miután megvette a gyereknek a laptopot sulikezdésre

A szeptemberi iskolakezdést nem csak a tankönyvek teszik költségessé, de a tanuláshoz szükséges digitális eszközöket is sokan tanév elején szerzik be. A szülőknek viszont nemcsak az anyagi terhekre kell gondolniuk, hanem az olyan adatvédelmi veszélyekre is, amik a laptop, az asztali számítógép, a táblagépek, és egyéb kiegészítők használatával járnak.

Számos szupermarket és webáruház hirdet jobbnál jobb akciókat az iskolakezdés kapcsán, és bár a gyermekek örülnek az újonnan vásárolt eszközöknek, fontos, hogy megtanítsuk őket a biztonságos használatra is – hívja fel a figyelmet a QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Kft. közleménye. A hordozható eszközök előnye egyben hátrányuk is: könnyű ellopni, leejteni, ellopni. Gyerekek esetében pedig új veszélyes terepeket jelenthetnek a menzák, iskolapadok, vagy a buszok. Azonban amíg egy laptop vagy egy telefon elvesztése komoly anyagi veszteség lehet, sokkal nagyobb kár, ha azt veszítjük el, ami rajta van: adatainkat, emlékeinket. Ezek védelmének első és legfontosabb szabálya, hogy használjunk valamilyen kódot, jelszót az eszköz lezárására. Nyomatékosítsuk a kicsiben, hogy azt semmiképpen ne árulja másoknak, legjobb barátainak sem. Adatainkat nem csak a fizikai lopástól kell védeni, hanem az olyan rosszindulatú programok ellen is, amik mind telefonon, mind a számítógépen keresztül fenyegetnek. Mielőtt gyermekünk kezébe adnánk az új eszközt, első dolgunk legyen, hogy valamilyen antivírus védelmet tegyünk rá. Javasolt a nevesebb cégek (Kaspersky Lab, ESET, Norton) megoldásait keresni, az alapverziók általában ingyen elérhetők. A legtöbben figyelmen kívül hagyják a vezeték nélküli routerek beállításait, amik az egyik legnagyobb veszélyforrást jelentik, hiszen lehetőséget adnak a hozzáértőknek arra, hogy hozzáférjenek adatainkhoz. Mindenképp érdemes megváltoztatni a hálózat nevét, valamint az eszköz gyárilag megadott jelszavát. Manapság a digitális eszközökkel jól hasznosítható felhő alapú tárhelyet és alkalmazásokat is kaphatunk, de érdemes figyelni arra, hogy a legfontosabb fájlokról (fotók, rajzok, dokumentumok, házi feladatok) mindig legyen biztonsági mentés kéznél arra az esetre, ha nincs internetkapcsolatunk, és nem tudunk hozzáférni azokhoz. Osztálynapló a felhőben? A fenti tanácsokat azért is érdemes figyelembe venni, mert egyre több iskolában vezetik be az úgynevezett Elektronikus Osztálynaplót, ahol gyermekünk iskolai előmenetelét tudjuk nyomon követni. Tekintve, hogy ez is egyfajta online szolgáltatás – ha úgy tetszik felhő – a biztonsági szabályok betartása információvédelmi szempontból különösen érvényes erre is – zárja gondolatait Solymos Ákos, a QUADRON szakértője. Összességében, ha nyugodt digitális iskolakezdést szeretnénk, akkor négy dologra koncentráljunk a gyerkőccel együtt: Vigyázzunk az eszközeinkre!

Legyenek védve az adataink illetéktelen hozzáférésektől és rosszindulatú programoktól!

Legyen védett a vezeték nélküli hálózatunk otthon és ügyeljünk arra, hogy hol milyen szolgáltatást használunk!

Legyen mentésünk, ha lehet több példányban, egymástól távol! 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek