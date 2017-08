A Samsung új adathordozója kisebb, mint egy névjegykártya

A bejelentésével egy időben forgalomba került a Samsung legújabb meghajtója, a hordozható T5 SSD, ami a gyártó szerint egészen új teljesítményszintet képvisel a külső adattárolásban. Az adathordozó 64 rétegű V-NAND technológiájával készült, így gyorsabb adatátvitelt, továbbá megbízható titkosítást és kivételes ütésállóságot kínál.

A Samsung T5 540 MB/s átviteli sebesség dolgozik – így akár 4,9-szer gyorsabb a külső HDD-knél –, és kifejezetten a tartalomgyártók, üzletemberek és informatikai szakemberek igényei szerint készült, ugyanakkor a praktikus méretei miatt a hétköznapi felhasználók számára is kifejezetten vonzó lehet.

A 74 x 57,3 x 10,5 mm-es méretével a T5 SSD egy névjegykártyánál is kisebb, a tömege pedig mindössze 51 gramm. Az alumíniumborítású eszköz kétféle metálszínben kapható: Mélyfekete (1 TB és 2 TB kapacitású modellek) és a számítástechnikai világában kissé értelmezhetetlen Igéző kék (250 GB és 500 GB kapacitású modellek) változatban szerezhető be.

Mozgó alkatrészek híján és ütésálló belső vázának köszönhetően a T5 az akár 2 méter (6,6 láb) magasságból történő véletlen leejtést is elvisel . A PC és Mac számítógépekre elérhető Samsung Portable SSD szoftver az AES 256-bites hardveres adattitkosítást alkalmazza és rendkívül egyszerűvé teszi az adatvédelmi beállítások megadását, a firmware frissítését, illetve a szoftverfrissítéseket.

A nagyobb kényelem érdekében mobilalkalmazás is elérhető Androidot futtató okostelefonokra és táblagépekre. A T5 készülékhez ráadásul két adatkábel is tartozik – egy-egy USB-C és C, illetve USB-C és A végű vezeték –, biztosítva a kompatibilitást a lehető legtöbb eszközzel. A meghajtóra három év korlátozott jótállás vonatkozik, és augusztus 15-én került forgalomba világszerte. Az ajánlott fogyasztói ár 130 dollár (~ 34 000 Ft) a 250 GB kapacitású modell esetében.