A következő DeLoreannak tényleg nem lesz szüksége utakra

A meglehetősen rövid életű DeLorean autómárkát a Vissza a jövőbe-filmek tették halhatatlanná, ám a név újra visszatérhet, és az egyelőre csak kísérleti modell formájában létező gép ezúttal tényleg egy olyan jármű lesz, aminek nem lesz szüksége utakra.

A repülő autók és a levegőben közlekedő taxik sokáig csak látványos sci-fi-elemek voltak (lásd még: Az ötödik elem), de manapság már egyáltalán nem tűnik fantasztikumnak, hogy előbb-utóbb a klasszikus Jetson család rajzfilmből ismerős gépek töltsék meg az eget. A repülő autókban érdekelt AeroMobil már előrendelhető típussal rendelkezik, míg Dubajban már idén tesztelni kezdik az első önrepülő taxikat.

És ez még csak a jéghegy csúcsa, hiszen az ambiciózus, ám igen nagyot bukó DeLorean autómárkát alapító John DeLorean unokaöccse, Paul DeLorean 2012-ben egy olyan céget indított DeLorean Aerospace néven, aminek feltett szándéka, hogy szintén repülő autót biztosítson az emberek számára.

Az öt éve indult projekt jelenleg ott tart, hogy a tervezőasztalon már létezik a DR-7 névre keresztelt modell, elülső és hátsó szárnyakkal, két elfordítható légcsavarral. A leendő méreteit tekintve egy 6 méter hosszú, 5,6 méter széles gépről beszélünk, aminek a szárnyai behajthatók, így a tervek szerint

a végleges verzió simán elférhet egy nagyobb garázsban.

A gép emellé elektromos meghajtásúnak készül, és az a cél, hogy akár teljesen önvezető lehessen, így akár azok is használhatnák, akik semmilyen légi közlekedéshez szükséges jogosítvánnyal nem rendelkeznek. Ugyan a DeLorean Aerospace még mindig csak a kutatási és fejlesztési fázisban tart, de a DR-7-ből már most is létezik két kisebb változat.

Az első egy alig 30 centis modell, amivel a fizikát tesztelték, a második viszont már egy 1:3 arányú működőképes változat, és a cég jelenleg azon dolgozik, hogy egy éven belül előállhassanak egy olyan teljesen elektromos prototípussal, ami képes két utas szállítására, akár 190 kilométer távolságra.

Arról persze még nem nyilatkozik a cég, hogy mindez ez a vásárlók számára mikor válik kézzel fogható valósággá, illetve mennyit kell majd a végleges változatért leszurkolni, de a cég a saját állítása szerint nem (csak) a milliomosokat veszi célba. És ha a repülő autók „piaca” ilyen ütemben fejlődik, akkor 15 éven belül tényleg realitássá válhatnak az olyan általános célú járművek, amik az időben ugyan még mindig nem tudnak majd utazni, de tényleg nem lesz szükségük utakra.