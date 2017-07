Még jobb lett az idei év legjobb játéka

Habár a Horizon Zero Dawn tavasz óta kapható, a játékot fejlesztő Guerrilla Games azóta sem hagyott fel a program támogatásával, és miközben gőzerővel dolgoznak az első kiegészítő tartalmon, arra is volt idejük, hogy egy olyan frissítést készítsenek az alkotásuk mellé, aminek rengeteg vásárló örülni fog.

Ha videojátékokról van szó, akkor idén tényleg nem lehet egy panaszos szavunk sem. Érkezett remek horror a Resident Evil 7 képében, kiváló sci-fi lövölde Prey néven, ott volt a fura, de mégis zseniális japán szerepjáték, a Persona 5, és a verekedős műfaj kedvelői is megkapták a maguk adagját az Injustice 2 és a Tekken 7 megjelenésével.

Az idei év eddigi legjobb játéka mégis a PlayStation 4-exkluzív Horizon Zero Dawn, a nyitott világú, külső nézetes akcióprogram, ami zseniális történettel, egy szemkápráztató világgal és minőségi extra tartalommal nyűgözte le a gamereket. A Guerrilla Games alkotása március elején került a boltok polcaira, de a fejlesztők azóta is folyamatosan csiszolgatják munkájukat.

Most például megérkezett az 1.30-as frissítés, ami néhány hibajavítás mellett tartalmazza a sokak által várt New Game+ opciót, aminek a lényege, hogy a sztori végigjátszását követően újra nekieshetünk a történetnek, viszont megmarad minden korábbi fejlesztés, képesség és felszerelés, így már a játék elején is fullos arzenállal vethetjük magunkat az akció sűrűjébe.

Az 50-es szintkorlát ugyan nem lett kitolva, de a főhősnő, Aloy továbbra is gyűjti a tapasztalati pontokat, illetve a frissítés tartalmaz új fegyvertípusokat is, amikbe a korábbinál több extra sebzést biztosító kiegészítőt pakolhatunk, viszont ezeknek az ára is combosabb lesz, mint amit eddig megszokhattunk.

Újdonság továbbá, hogy a küldetések kiválasztásakor módosíthatunk a nehézségi szinten, az igazán profiknak pedig megjelenik az Ultra Hard fokozat, ami minden korábbinál nagyobb kihívást biztosít, illetve megszerezhetővé válik két extra trófea, így bőven lesz mivel foglalatoskodni, míg elkészül a sztorit kiegészítő fizetős The Frozen Wilds DLC, amit az év végére ígérnek a fejlesztők.