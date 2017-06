Több mint 22 posztját törölte Donald Trump a Twitterről

Donald Trump nevéhez több olyan tweet is fűződik, amikről csak azt tudni, hogy egyszer kinn voltak, aztán eltűntek. Egészen pontosan eddig 22 ilyen eset volt. A weboldalakat archiváló Internet Archive szolgáltatás szerint legutóbb azon bejegyzését törölte az elnök, amit a Fox & Friends nevű műsorban való szereplése előtt posztolt. A tweet kilenc órán keresztül volt kinn, mielőtt azt eltávolította.

Felmerül a kérdés, hogy ennek mi volt az oka, hiszen egy teljesen ártatlan mondatot tartalmazott: „Szerepelek a @foxandfriendsben – élvezzétek!” Többen is arra gondolnak, hogy Trump azért törölte a tweetet, mert a műsorvezető Brian Kilmeade a beszélgetés során csípősen megjegyezte, hogy Trumpnak kevesebbet kéne posztolnia.

Korábban törlésre adhatott indokot az, hogy az elnök elgépelt egy-egy szót. (Erről még egy hosszadalmas listát is összeállított a NewsWeek.)

Egy korábbi tweetjében például Karen Handel családnevét írta tévesen “Handle”-nek, de elég csak visszaemlékezni az azóta mémmé avanzsált „Covfefe” esetére. Az elnök azzal kezdte az ominózus posztot, hogy a sajtó milyen negatívan áll a személyéhez, de végül nem derül ki, hogy pontosan mit szeretett volna közölni,mert a félbehagyott bejegyzés utolsó szava a „covfefe” volt, ami angolul teljesen értelmetlen.

Spicer on 'covfefe' tweet: "The president and a small group of people know exactly what he meant." https://t.co/URM4mW8pmO

— MSNBC (@MSNBC) May 31, 2017