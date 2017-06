Kiszivárgott videón a Star Wars: Battlefront 2!

Az Electronic Arts (magyar idő szerint) ugyan csak este tartja meg a nagy sajtótájékoztatóját a los angelesi E3 játékexpón, de már órákkal a műsor előtt kiszivárgott az idén ősszel érkező Star Wars: Battlefront II egyik videója, amiben a multiplayerből kapunk egy jókora adag ízelítőt.

A YouTube-ra kikerült közel negyed órás mozgókép a Star Was: Battlefront II többszereplős módjából mutat izgalmas részleteket, méghozzá olyan játszható karakterekkel a főszerepben, mint Boba Fett, Darth Maul és a Star Wars: Az ébredő Erő egyik új főhőse, Rey.

A 2015-ös Star Wars Battlefront-ból rengeteg játékos és kritikus hiányolta a hagyományos, történetmesélős egyjátékos kampányt, a kiadó és a fejlesztők pedig meghallották a jogosnak mondható sirámokat, így a novemberben esedékes folytatás már single player részt is kap, ráadásul nem is akár milyet.

A fenti videóban ugyan erről nincs szó, de a tsztori (ami része a hivatalos kánonnak) középpontjában egy Birodalmi parancsnok, Iden Versio áll, aki épp az Endoron tizedeli a bolygót ostromló ellenfeleit, mikor a szeme láttára felrobban a bolygó mellett parkoló második Halálcsillag. A sztori ezen női karakter történetét követi végig, miután megfogadja, hogy bosszút áll a Lázadókon Palpatine császár halála miatt.

A Battlefront II tartalmazni fog egy erős többjátékos részt is (ebből kaptunk most 13 percnyi ízelítőt), ahol az előző résszel ellentétben nemcsak a klasszikus trilógia idejében és helyszínein harcolhatunk majd, hanem a Star Wars-kánon számos fontos időszakában, jóval változatosabb terepeken, akár az űrben is. Ezúttal is lesznek vezethető járművek, sőt akár különféle állatok hátára is fel lehet majd pattanni.

A játék 2017. november 17-én jelenik meg PlayStation 4-re, Xbox One-ra és PC-re, és már azt is tudjuk, hogy csak a konzolos verzión lesz lehetőségünk osztott képernyős kooperatív módban játszani.