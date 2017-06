Többen keresnek pornóra a neten, amikor nő a munkanélküliség

Sokan nem őszinték, ha kérdőívek kitöltéséről van szó, de az internetes keresések nem hazudnak a Google korábbi adattudósa szerint. Érdekes összefüggések vannak a világ történései és a Google-keresések közt: ha nagyobb a munkanélküliség, többen keresnek pornóra, amikor pedig felmennek a lakásárak, többen keresnek hitelre.

Már személyes dolgaink között is kutat a Google

Több statisztikai hivatal is küzd azzal a problémával, hogy a kérdőívek feldolgozása időigényes folyamat, és ezt nehéz lerövidíteni. Az Amerikai Egyesült Államokban például három hétig tart feldolgozni és közzétenni a munkanélküliségről szóló hivatalos számokat.

A digitalizált világban viszont nemcsak a hagyományos módszereket hívhatjuk segítségül, ha egy társadalom gazdaságának vizsgálatáról van szó, a Google korábbi adattudósa szerint a Google-keresések is sok mindent elárulhatnak arról, mi történik a világban. Seth Stephens-Davidowitz, „Everybody Lies” (Mindenki hazudik) című könyvében említ erre példákat.

A keresőóriás azért fejlesztette ki korábban a kutatóknak szánt Google Correlate nevű statisztikai szolgáltatását, hogy a valós világ történései és a keresések közt kereshessenek kapcsolatot. Stephens-Dawidovitz arra volt kíváncsi, hogy a Google Correlate segíthet-e megjósolni a munkanélküliségi rátát, ehhez a 2004 és 2011 közt mért adatokat is betáplálta a rendszerbe

Google Correlate A statisztikai eszközzel azt nézhetjük meg, hogy mely kifejezésekre mikor, hány alkalommal kerestek rá a netezők, ezáltal korrelációkat kereshetünk. Használatával megállapítható, hogy melyik kulcsszó használata szezonális, és milyen más összefüggések vannak a valódi világ történései és keresések közt. Az összefüggésekről grafikonokat is készíthetünk.

A munkanélküliséghez kapcsolódóan a legtöbbet használt keresőszó a „slutload” volt, ami egy pornóoldal neve.

Ez elsőre furcsának tűnhet, de a munkanélkülieknek sok idejük van a saját kezükre. Sokan ragadnak otthon magányosan, és unatkoznak.”

– magyarázza a szakember. Ha adott időszakban több a munkanélküli, akkor a pornóhoz kapcsolódó keresések száma is megnő a Google keresőjében.

A férfi további példákat is említ: a felhasználók keresései alapján vizsgálható az is, mennyire elterjedt az influenza a lakosság körében. Korábban egy felmérés során ilyen módon még azelőtt átfogó képet tudtak kapni a fertőzöttségről, hogy a Járványkezelési- és Megelőzési Központ hivatalos adatokat közölt. De az is megfigyelhető, hogy amikor a lakásárak felmennek, az amerikaiak több alkalommal keresnek rá a kombinált hitelre.

Nem mindig vagyunk őszinték

Stephens-Davidowitz megjegyzi, ugyan nem ezek a legjobb módszerek arra, hogy pontos számokat állapítsunk meg, de a módszer remekül kiegészít más predikciós megoldásokat. Ugyanis a hagyományos adatgyűjtési módszerek, például a kérdőívek nem feltétlen a legpontosabbak és leghatékonyabbak.

Könyvének címe (Everybody Lies) is arra utal, hogy

a kitöltéskor az emberek sok esetben nem mondanak igazat. Ez főleg olyan kényes kérdéseknél jellemző, amelyek például a homoszexualitást kutatják. A férfiak által indított, pornográfiával kapcsolatos Google-keresések öt százaléka azonos neműekkel való pornóra vonatkozik, ez az arány kétszer annyi, amennyi amerikai férfi azt állítja a Facebookon, hogy férfiak iránt érdeklődik.