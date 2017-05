Meglepő lépésre szánta el magát a Microsoft a zsarolóvírus miatt

Korábban nem volt példa arra, hogy a Microsoft egy olyan rendszerhez ad ki sürgősségi frissítést, amit már évek óta nem támogat. A péntek este indult gigászi támadáshullám után viszont Windows XP-re is megérkezett az update.

A Microsoft 2014-ben szüntette meg a Windows XP operációs rendszer támogatását, ami azt jelenti, hogy azóta nem érkeznek biztonsági javítások és frissítést hozzá, a rendszer védtelen az újfajta támadásokkal szemben. Ennek ellenére még most is rengeteg gépen fut az elavult szoftver, a Netmarkeshare felmérése szerint az asztali gépek 7,04 százalékán. (Összehasonlításképp: a Linuxot a felhasználók 2,09 százaléka, míg a Mac OS X 10.12-et pedig 3,21 százaléka használja).

A pénteken indult zsarolóvírusos támadáshullám után viszont szokatlan lépésre szánta el magát a redmondi cég, éssürgősségi javítást adott ki a 16 éves operációs rendszerhez. Reggelre már 99-re nőtt azon országok száma, ahonnan fertőzést jelentettek, nemcsak intézmények belsős rendszereit, de magánszemélyek gépeit is sikerült zárolni a támadóknak.

Márciusban már minden aktívan támogatott rendszerhez (Windows 7, 8.1 és 10) megérkezett a javítás (az MS17-010-es patcht itt töltheti le a különféle verziókhoz, ha nem tett volna még meg!), de a Windows XP, Windows 8 és a Windows Server 2003 felhasználói védtelenek maradtak. Ezt pótolta most a cég.

Innen töltheti le:

Windows Server 2003, Windows XP, Windows 8:

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 8.2, Windows 10:

A Microsoft emellett frissítést adott ki a Windows Defenderhez is, a vírusirtó adatbázisába bekerült a Win32/WannaCrypt zsarolóvírus is, hogy azonnal fennakadjon a szárőn. Érdemes ezt, és általánosságban bármelyik más antivírus programunkat is naprakészen tartani.

A Windows 10 biztonságban van

A WannaCrypt azért különösen veszélyes, mert nem feltétlen kell fertőzött csatolmányt megnyitni, ahhoz hogy elkapjuk. Ha egy belső hálózat egyik gépére rákerül, onnantól a többi eszközt is megfertőzi. A támadók viszont sok esetben alkalmaznak hagyományos módszereket is, például adathalász leveleket, amelyek fertőzött csatolmányokkal érkeznek. Így érdemes kétszer is meggondolni mit nyitunk meg, ha gyanús egy e-mail, inkább töröljük vagy helyezzük karanténba.

A Microsoft vizsgálata szerint a vírus a Windows 7/8 rendszereket, valamint a korábbi verziókat támadta elsősorban, a Windows 10-et futtató gépek nincsenek veszélyben.