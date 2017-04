Végre jó helyre került az 56-os emlékévre fordított, ki tudja mekkora keret egy része

A BUDapp nevű 56-os tematikájú applikáció nemcsak a történelmet mutatja be remekül, de mozgásra is késztet, ahogy a PokemonGo.

Az 56-os emlékév költségvetése még mindig nagyobb titok, mint az, hogy Dózsa László volt-e látható az 1956-os emlékévre készített plakátok egyikén, erről azóta legalább kiderült, hogy nem. A BUDapp nevű mobilalkalmazás fejlesztésére szerény,4,9 milliós támogatást nyertek a fejlesztők az 56-os emlékbizottság egyik pályázatán.

Az applikáció egyszerű koncepcióból született: leporolni a klasszikus iskolai tananyagot, majd virtualizálni a történelmet és a teret, amiben élünk, közvetlenebbé, élményszerűbbé tenni az oktatást- mondta Farkas György, a BUDapp egyik megálmodója. A fejlesztés hasonlóan a Pokémon Góhoz, geolokációs adatok alapján úgy mutatja be Budapest különböző történelmi helyszíneit, hogy az adott helyszínre érve egy narrációt hallgathatunk meg az eseményekről, tényszerű vagy dramatikus változatban Légrádi Gergely tollából. Utóbbiak kifejezetten a programhoz írt rövid novellák melyek a különböző helyszínekhez kötődnek.

Ha pedig van pár percünk, egy képgalériát is végigpörgethetünk, melyen archív fotók mutatják be a történelmi helyszíneket. Három túrából választhatunk:

Rövid túra hat helyszínnel, 5,6 km és kb 2 óra

Közepes túra kilenc helyszínnel, 11 km és kb 3,5 óra

Hosszú túra tizenhárom helyszínnel, 16 km és kb 5,5 óra

Az appban az a jó, hogy nem szükséges minden helyszínen és útvonalon végigsétálni ahhoz, hogy a túrák előhívhatóak legyenek, ezeket ugyanis eleve tartalmazza a BUDapp, így magunk választhatjuk ki, hogy melyik útvonalon is induljunk el.

A készítők szeretnék, ha nem csak a magyar, hanem a külföldi történelemkedvelők és az 56-os emigránsok leszármazottai is felfedeznék maguknak a BUDappot, ezért attól függetlenül is használható az eszköz, hogy éppen Magyarországon vagyunk-e, ráadásul angol nyelvet is tartalmaz. Egyelőre egy béta verziót lehet letölteni a budapest56.hu-ról mobilon keresztül, de jövő héttől már a Google Play áruházból is elérhető lesz az applikáció.