Palvin Barbara újabb szexi fotót osztott meg magáról 7 milliós Instagram-oldalán.

A magyar származású szupermodell ezúttal egy tengerparton feküdt be a homokba, nagyon kevés ruhában, ami nagyon vizesen és nagyon szorosan tapadt rá a testére. A képért hálásak vagyunk mi is és Barbi követői is, akik röpke fél óra alatt közel százezer lájkot dobtak a posztra.

🌊 Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés, 2017. Nov 21., 06:21 PST

