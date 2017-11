Liptai Claudia 11 éves lánya már a modellkedésre készül

Még Liptai Claudia is elámult a lányával közös fotón

Kiszel Tünde lánya, Donatella után újabb celebgyerek adná a fejét modellkedésre. Liptai Claudia 11 éves kislánya is szeretne ebben a szakmában pénzt keresni. Édesanyja pedig nem is tiltja tőle, sőt már el is keztdék megalapozni a jövőjét.

Panka az utóbbi időben egyre jobban kacsingat a divatvilág felé, és én mindenben támogatom. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egyszer majd a modellszakmában dolgozzon, és nagyon büszke vagyok rá, mert versenyszerűen sportol, jól tanul és sok minden érdekli. Még ugyan csak 11 éves, és ilyen fiatalon még nem állhat kifutóra, de már felvettük a kapcsolatot néhány szakmabelivel, tanácsokat kérünk, hogy felkészülten vágjunk majd bele, ha úgy alakul

– kezdte a Blikknek Liptai.

Panka nagyon határozott, talpraesett, és tudja, hogy mit szeretne. Egy barátunk lánya egy nagyon drága külföldi gasztronómiai magániskolába ment tanulni, amiért ő maga is megdolgozott, és szabadidejében modellkedett, hogy ő is bele tudjon adni a tandíjba. Így jött Pankának ez az ötlet.

Gazella és Gizella #rettentokamaszkor #deimadom #everydayanewphoto Claudia Liptai (@liptaiclaudia) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 23., 06:54 PDT

