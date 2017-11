Meghalt a Faith No More volt énekese, Chuck Mosley

57 éves korában elhunyt a Chuck Mosley, a Faith No More egykori énekese.

A zenész haláláról a családja közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot:

Hosszabb józan időszaka után Charles Henry Mosley III 2017 november 9-én függősége következtében életét vesztette. Azért hozzuk nyilvánosságra eltávozásának okát, hogy figyelmeztetésül szolgáljon mindenki másnak, aki harcol saját józanságáért. Gyászolja Pip Logan, aki hosszú ideje élettársa volt, két lánya, Erica és Sophie, és unokája, Wolfgang Logan Mosley. A temetésről, melynek költségeihez a család elfogad adományokat, később intézkednek.

A közleményből nem derül ki, hogy Mosley milyen függőséggel küzdött, de azt tudni lehet, hogy korábban komoly alkoholproblémái voltak.

Chuck Mosley a Faith No More első két albumán, a We Care a Lot és az Introduce Yourself lemezeken szerepelt, utána lett Mike Patton a csapat énekese. Évekkel később kibékültek, és 2010-ben, 2015-ben és 2016-ban még koncertezett is velük. 2009-ben egy szólólemezt is kiadott Will Rap Over Hard Rock For Food címmel.

(Kiemelt kép: Tony Mottram / Getty)