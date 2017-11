Klapka Dennis azt állítja se pénzt, se szeretetet nem kapott szüleitől

Az Aranyember közel egy éve hunyt el, de fia, Dennis azt állítja, hogy nem kapott semmit az örökségből, sőt, szülei akkor sem támogatták őt, amikor még éltek.

Dennis talált munkát és ráadásul szerelmes is apja nagy örömére.

– mondta a Best magazinnak Klapka György fia, aki azt is hozzátette, nem csak pénzt, szeretetet sem kapott soha.

Egész életemben nem vágytam másra, mint szeretetre, de úgy érzem, abból kaptam a legkevesebbet. Tizenöt évesen szerelmes lettem egy német lányba, és hozzájuk költöztem Németországban. A szüleim nem nézték jó szemmel ezt a kapcsolatot, de nem is nagyon foglalkoztak velem. Évek teltek el úgy, mire úgy-ahogy megbékéltek, de a kapcsolatunk soha nem rendeződött teljesen. Mindketten a saját karrierjükkel voltak elfoglalva. Életük végéig a sikert hajszolták, aztán szerintem mindketten a sikertelenségbe haltak bele. Apámnak nyolcvanon túl is remek ötletei voltak, a megvalósításánál viszont már kudarcot vallott. Édesanyámat sem kell bemutatni, ő csak is a színpadé, a közönségé, a rajongóié volt, és nem a gyerekeié.