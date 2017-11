Luxus Vivien full meztelen képet posztolt – Fotó!

❤️A szívem alatt hordtam őt, míg meg nem történt velem a legnagyobb csoda és életet adtam kislányomnak.Ő az aki minden szeretetével mosolyával megadja azt az érzést amire mindig is vágytam…anyának lenni. ❤️ Azzal, hogy anya lettem, visszafordíthatatlanul elindultam azon az úton, amin lennem kell. Nincs olyan reggel és este, amikor ne lennék hálás azért, hogy vagy nekem. ❤️ Ariana Alena ❤️A gyönyörű fotót @regeczyphotography készítette ‼️❤️

A post shared by Wiwkoo (@vasvarivivien) on Nov 2, 2017 at 4:06am PDT