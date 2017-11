Exbarátjáról szól Taylor Swift legújabb dala

A “Gorgeous” című új dal valójában egy óda Swift volt barátjához, tele személyes vonatkozásokkal. Nem tudni, hogy az énekesnő jelenlegi barátja, Joe Alwyn mit szól ehhez a vallomáshoz.

Taylor Swift minden kapcsolatát megörökítette egy dalban, így lehet, hogy nem az exbarát után sír, csak egy újabb állomást zár le most is. Igaz, Harris óta már egy másik barátja is volt, még Alwyn előtt.

Az alábbi videóban Swift megosztotta legújabb dalának alkotási folyamatát. A rajongók azonnal kapcsolatot próbáltak keresni a dalszöveg és a jelenlegi kapcsolat között, de hamar rájöttek, hogy a “Gorgeous” sokkal inkább szólhat Calvin Harrisről, akivel 2016 júniusában szakítottak.

A dalszövegben elhangzik többek között, hogy utállak és tönkretetted az életem, mert nem vagy velem.

