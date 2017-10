A Survivor játékosai olyan dolgokat árultak el, amit a nézők nem láthattak

Az RTL túlélőshowja bizony nem kevés kitartást és küzdőszellemet igényelt. Az a képernyőről is kiderült, hogy a nomád körülmények között élő versenyzők szenvedtek az éhezéstől és olykor meg is sérültek, ahogyan a különböző rovarok csípései is okoztak kellemetlenséget.

Krisztián például emiatt adta fel a játékot és elárulta, hogy a hegeket még mindig a testén viseli.

Egyik este annyira megcsípett valami, hogy egész testemben éreztem a hideg-meleg hőhullámot. Nagyon megijedtem, ráadásul az egész lábam tele lett gennyes kelésekkel, számomra annyira riasztó volt, hogy azonnal bevillant: nem ér ennyit az egész játék. Ma már csak viszketést érzek, a hegek helyét egy hatalmas Survivor-tetoválás takarja!

A játékosok ugyan megkapták a minimális orvosi segítséget, de a körülmények nem segítették a gyógyulásukat.

Komoly antibiotikum-kúrán voltunk, ami mellett rendesen kellett volna étkezni. Amikor kórházba vittek a szigetről, az orvos hangsúlyozta, hogy nem érheti nap, víz és homok a sebeimet. No, ezt nehezen tudtam kivitelezni!

– mesélte a Blikknek Feri, aki egy hajszállal csúszott le a 20 millió forintos fődíjról.

Barbi a hazatérése után kezdett igazán aggódni az egészsége miatt, amikor kelések jelentek meg a testén.

Eleinte egyáltalán nem foglalkoztam vele, és a szigeten sem akartam elfogadni az antibiotikumot. Ferőtlenítettem a sebem, hazajöttem, és azt hittem, minden rendben van. Elmúlt a seb, de a lábamon több apró, az alkaromon pedig olyan nagyságú kelés keletkezett, hogy inkább orvoshoz fordultam. Azonnal a trópusi betegségek osztályára küldtek. Kiderült, hogy valamilyen baktérium okozta a betegséget, ez antibiotikummal jól kezelhető. A szigeten legyengült az immunrendszerem, és a rossz higiéniás körülmények csak elősegítették a kelések kialakulását.

Kiemelt kép: RTL Klub/Rácz Tamás