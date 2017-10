Harmadszor is összemérik erejüket a világ legjobb transzvesztita sztárjai

Itthon még mindig nagyon kevés azoknak a száma, akik tudják, miről van szó, ha azt hallják RuPaul’s Drag Race, pedig egyértelműen a világ egyik legszórakoztatóbb és legjobb társadalomkritikáit felsorakoztató valóságshow-ját takarja.

A Rupaul’s Drag Race az a verseny, amiben az Egyesült Államok legjobb transzvesztitai egy televíziós valóságshow keretein belül megmérkőznek egymással, hogy aztán az adott évad végén megkoronázzák a győztest, így adva a világ tudtára, hogy ő a lett a legjobbak között is a legjobb. A műsor hatalmas rajongó táborral rendelkezik a tengerentúlon. Nézi gyakorlatilag mindenki, kortól, nemtől, szexuális beállítottságtól függetlenül.

A műsor legnagyobb titka egyértelműen az, hogy úgy tolja a lehető legkeményebb társadalomkritikákat az nézők arcába, hogy közben vicces tud maradni. Minden epizód instant negyven perc nevetéssel egyenlő.

Az eddig leforgatott 9 sima és plusz 2 speciális évad mellé a műsor készítői már most bejelentették, hogy a következő, tizedik évad előtt készül egy harmadik speciális évad, amiben az előző kettőhöz hasonlóan a korábbi szériák legjobbjai versenyeznek majd egymással. A rajongóknak már nem sokat kell várniuk a versenyzők hivatalos névsorára, ugyanis október 20-án kiderül, hogy kik versenyezhetnek újra a koronáért.

Rajongók milliói gondolják úgy, hogy melyik kedvencüknek kellene bekerülnie az All Stars 3. évadába, de az utolsó döntés az enyém.

– nyilatkozta RuPaul, aki a műsor kitalálója és egyben műsorvezetője, illetve jelenleg a világ legsikeresebb transzvesztita előadója.

Bár van még pár napunk, hogy kiderüljön kik azok akik valóban kaptak egy második esélyt arra, hogy megmutassák tehetségüket, de egy-két egykori versenyzőről más most sejthető, hogy bekerült a legújabb évadba. Őket szeretnénk most egy kicsit jobban bemutatni.

Chi Chi DeVayne

Miss Chi Chi DeVayne egyértelműen a nyolcadik évad egyik legnagyobb meglepetése volt. Ő volt az a versenyző, akiről gyakorlatilag senki nem tudta, hogy kicsoda, mégis az évad végére közönségkedvenc lett. Sikere két dologban rejlett: az egyik tánctudása, a másik pedig saját, amúgy nagyon vicces egyszerűsége. Önmagát csak CheapQueenként, tehát szegény transzvesztitaként jellemzi.

Ő az a versenyző aki az évad első részében egy szemeteszsákból kialakított ruhában jelent meg.

Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy egészen a negyedik helyig menetel, éppenhogy csak lemaradva a fináléról. Az műsor egyik legemlékezetesebb jelenete Thorgy Thorral – aki valószínűleg szintén benne lesz a All Stars harmadik évadában – a bennmaradásért folytatott Lipsync Battle-je volt.

Ongina

Nails by @nails.4.queens. Dress by @dayv3283. Earrings by @ampedaccessories. #ad O N G I N A (@ongina) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 24., 20:48 PDT

Ő a verseny egyik nagy veteránja, aki még a nagy bumm előtt, az első évadban szállt versenybe. Azon kevés transzvesztita előadók közé tartozik, akik soha vagy csak nagyon ritkán hordanak parókát: a kopaszság végjegyévé vált. Ő volt az első versenyző a műsor történelmében aki nyíltan beszélt arról, hogy HIV fertőzöttként él. Az első évadban az ötödik helyezést sikerül megszereznie, karrierje azóta is töretlen.

Trixie Mattel

I’m 28 today. I have never felt more handsome and happy and wonderful. 🎂 🎁 Trixie Mattel (@trixiemattel) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 23., 17:36 PDT



Talán ő az a versenyző, akinek amúgy semmi szüksége nem lenne arra, hogy újból megmérettesse magát a versenyben, akkora sikereket ért el az elmúlt évek alatt. Miután kiderült, hogy bekerült a hetedik évadba, mindenki azt hitte, hogy minimum a fináléig jut, de aztán mégis egészen hamar, a negyedik epizódban kiesett, majd visszakerült a játékba és még egyszer kiesett, végül pedig a hatodik helyet sikerült megszereznie. Trixie erőssége mindenképp humorában rejlik — ő az a versenyző aki legtöbbször saját magából csinál viccet. A műsor óta saját videó-csatornája van a Youtube-on egy másik, eredetileg hetedik évadban feltűnt versenyzővel, Katyaval együtt.

Manila Luzon

Manila in @jhongsudlon888 shoes from @bragaisshoes photo by @rossparisphotography styled by @shandylim888 Manila Luzon (@manilaluzon) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 21., 08:25 PDT



Miss Luzon számára ez lesz a harmadik lehetőség amikor megszerezheti a koronát, hiszen a harmadik évadot követően egyszer már versenybe szállt a legjobb versenyzőket felsorakoztató első All Stars szériában. Saját évadában éppen hogy csak lemaradt a koronáról, második lett, az All Stars 1-ben viszont nem remekelt túl jól, a 8. helyezésig sikerült eljutnia. Ettől függetlenül az egyik legtehetségesebb versenyző, aki megérdemelten kerülne be ebbe az évadba is.

Shangela Laquifa Wadley



Ha minden igaz, Manila Luzon mellett ő lesz az, aki nem először térhet vissza a versenybe. Először a második évad során találkozhattunk vele, bár csak egy epizód erejéig, hiszen elsőként távozott a szériából, majd a következő évadban egészen a 6. helyig jutott. A verseny egyik legmegosztóbb karaktere: társai az évadok során vagy szerették, vagy nagyon utálták, egy viszont biztos, nem tudsz rá nem figyelni. Néha vicces, néha idegesítő személyisége van, így a műsor szempontjából érthető, ha újabb esélyt kap, hiszen képes fenntartani a néző érdeklődését.

Aja

BAE 🎀 Wig from @ardawigs AJA (@ajathekween) által megosztott bejegyzés, 2017. Febr 10., 16:57 PST

Ha valóban bekerült az évadba, ő lesz a legfiatalabb és egyik legfrissebb versenyző. Saját évada, a kilencedik június 29-én ért véget, ami azért érdekes, mert az All Stars 3 forgatása egy hónappal később el is kezdődött, így a fiatal New York-i versenyzőnek nem sok ideje volt felocsúdni a szériát követően. Bár bizonyítani nagyon nem tudott, hiszen kétszer is meg kellett küzdenie a bennmaradásért és így is csak a 9. helyezést sikerült elérnie, de Aja még így is egyértelműen az egyik legtehetségesebb drag queen most az Egyesült Államokban, hiszen az alig 23 éves fiút már a valóságshow-ba bekerülése előtt is mindenki ismerte.



A évad 2018-ban lesz látható a VH1 csatornán, majd a finálét követően szinte azonnal kezdődik a 10. évad.

