Sztárban sztár: „Ha pucsítani kell, akkor pucsítani kell!”

Till Attila selyempizsiben indította a Sztárban sztár ötödik részét, amiben már csak kilenc énekes léphetett színpadra, miután kiesett a versenyből Csézy, Cserpes Laura és Détár Enikő is.

A szokásos és kínosan playbackelő közös dal után elsőként Singh Viki énekelt, méghozzá egy Jessie J számot, egy nagyon csillogó forrónadrágban, de a zsűrit ez sem hatotta meg, kicsit lehúzták a produkciót. Stohl András szerint például táncolhatott volna rendesebben is az énekesnő, mint mondta:

Ha pucsítani kell, akkor pucsítani kell!

Épp ezért az énekesnő 40-ből csak 32 pontot kapott, ami ennél a zsűrinél már alacsonynak számít, hisz 7-nél kevesebb pontot még akkor sem adnának senkinek, ha az illető színpadra sem lépne.

Horváth Tamás Poór Péterként táncdalfesztiválozott a színpadon. Ez az előadás, illetve a legóember-frizura pedig már sokkal jobban tetszett a zsűritagoknak – Stohlt viszont zavarta, hogy nem fekete-fehérben látta a produkciót. Mármint élőben, a színpad előtt ülve. Horváth Tamás előadása végül 34 pontot ért még úgy is, hogy színes volt.

Berkes Olivér a Sztárban Sztár ötödik adásban a vörös hajú Ed Sheeranként lépett színpadra. Hogy tetszett az énekes átalakulása? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Oct 8, 2017 at 10:29am PDT

Berkes Olivér vörös parókát és gitárt kapott, amitől azonnal Ed Sheeran lett belőle. Illetve inkább egy Ron Weasly-vel ötvözött Harry Potter. A hangja viszont eléggé rendben volt, és ezt a zsűritagok is értékelték, mert a bokájával még mindig szenvedő Berkes 36 pontot kapott.

Király Viktor dupla akkora lett, miután kitömték, hogy mindenki elhiggye, Rag’n’Bone Man áll a színpadon. Az kiderült, hogy Király hangja továbbra is hibátlan, akármit is kell énekelnie. De végre azt is tudjuk, hogy neki sem állna jól, ha 120 kilósra hízna. Liptai Claudia szerint annyira jó volt, hogy elfelejtette, hogy egy műsorban ül. Nem véletlen, hogy megkapta a maximális 40 pontot.

Király Viktor az elmúlt egy hétben jól kikerekedett, ráadásul hosszú szakállat növesztett, hiszen Rag'n'Bone Mant testesítette meg a színpadon. Szerettétek Viktor elképesztő átalakulását? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Oct 8, 2017 at 10:47am PDT

Ekanem Bálint Emota az Outkast énekese, André 3000 lett, és a Hey Ya! című számot adta elő kissé túlmozgásosan, de még ez sem rontott sokat a hangján, úgyhogy Király Viktorhoz hasonlóan szintén hozzávágtak összesen négyszer tíz pontot.

Janicsák Vecának franciául kellett énekelnie, mivel ezen a héten Edith Piaffá maszkírozták = kapott egy szemöldököt a homloka közepére. Majka nem nagyon tudott mit mondani az egyébként hibátlan előadás után, inkább csak a saját édesanyján viccelődött, mikor kifejtette, hogy szerinte egy ilyen dal miatt a fiatalok nem fognak szavazni az applikáción keresztül, ellenben az anyukájával, aki viszont a gombokat nem fogja eltalálni. Ettől függetlenül ő is, meg a többiek is 10-10 pontot adtak.

Oláh Gergő Justin Timberlake lehetett, aminek azért örült, mert a szám, amit énekelt, évekkel ezelőtt gyerekei anyjával hozta össze egy tánciskolában. Egész bizarr látvány volt az énekes vöröses szőkés hajjal, fehér púderrel az arcán és kék kontaktlencsével. Kár, hogy rettenetesen hamis is volt, de ennek ellenére kapott azért 32 pontot.

Justin Timberlake-ként vallott szerelmet Oláh Gergő a My Love című számmal. Hogy tetszett az énekes előadása? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Oct 8, 2017 at 11:28am PDT

Majka kedvenc vokálosa, Kollányi Zsuzsi inkább hasonlított a South Park Vackor nénijére, mint Tina Turnerre, miközben azt énekelte, What’s Love Got To Do With It. A hangja továbbra is jó, Liptai fel is tette a kérdést, hogy mégis miért csak most ismeri meg az ország Kollányi Zsuzsit, amire Tilla rávágta, hogy eddig Majka dugdosta (sic!), és hát nyilván muszáj volt mindenkinek direkt félreértenie ezt, és óvodás poénkodásba kezdenie. Kollányi a maximális pontszámot kapta.

Utolsóként Pápai Joci állt színpadra, aki kicsit szomorkodott előadása után, mert jobban szereti a női szerepeket, bár Balázs Fecóként is kapott egy hosszú parókát, és így is úgy nézett ki, mint egy negyvenes matektanárnő. Majka tíz pontot adott neki, de csak azért, hogy mindenképpen bent maradjon és a következő héten ismét nőnek öltözhessen, amire Pápai Joci viccesen csak annyit szólt a rappernek:

Az anyádat!

Pápai Joci ezúttal a komoly arcát mutatta meg, hiszen Balázs Fecóként adta elő a Homok a szélben című számot. Elérzékenyültetek Joci előadásától? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Oct 8, 2017 at 11:57am PDT

Az már a műsor elején érthetetlen volt, hogy mégis hogyan fogják csupán kilenc énekessel elhúzni a két és fél órányi műsoridőt,

de aztán minden kiderült, amikor Majkát beállították a hétfőn induló vetélkedőjének stúdiójába, ahol pedig lejátszattak vele és Tillával egy rövid kérdéssorozatot, hogy a véletlenül a TV2 elé tévedt néző kedvet kapjon hétfő este is eltévedni.

A hosszas önfényezés után aztán végre nagynehezen az is kiderült, hogy az ötödik adásból a nézők a zsűri segítségével a Jessie J-t imitáló Singh Vikit szórták ki, így a következő héten már csak nyolc énekes csinál magából hülyét valaki másnak maszkírozva.

Kiemelt kép: Instagram/@sztarbansztartv2