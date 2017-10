Így jutott el ByeAlex a bölcsész dalolgatástól egy csöcsös-majkás videóklipig

Márta Alex, ismertebb nevén ByeAlex a héten jelentette be, hogy a viszonylag új, Schmidt Gergővel kiegészült formációja, a Senkise most Majkával közösen készített dalt. Önmagában a közös munka is meglepő volt már, és nem csak azért, mert a két konkurens kereskedelmi csatorna két show-jának két zsűritagja állt össze.

Ami váratlan volt ebben az egészben, az az, hogy ByeAlex arról énekel egy Nemzeti Kulturális Alap logóval induló videóklipben, hogy az áhított lány igazán beleülhetne már a farkába. Ez tényleg nagyon új lehetett azoknak, akik Márta Alexet a mai napig a félrefésült hajával, a szarukeretes szemüvegével, kötött sapkájával és a Kedvesemmel azonosítják.

De hogy a fenébe jutott el a basic bölcsész külsejű, romantikus dalokat énekelgető srác odáig, hogy két mellbimbó előtt lazázzon Majkával az oldalán?

A hardcore rajongók már 2012-ben tudhatták, hogy ki az a ByeAlex, mivel az énekes akkor jött ki a Csókolom című dalával. De az ország csak 2013-ban ismerte meg a nevét, amikor megnyerte A Dalt, és ezzel bejutott az Eurovíziós dalfesztiválra a Kedvesemmel. A filozófus végzettségű énekes erősen megosztotta az országot, de végül mindenki nagyon örülhetett, mert megszerezte a tizedik helyet, ezzel pedig Magyarország harmadik legjobb eredményét érte el az addigi eurovíziós indulók közül. Bár sokan számítottak rá, de csak nem lett belőle egyslágeres előadó, a következő években is sorra írta a dalokat, amiket két éve már együttesével, ByeAlex és a Slepp név alatt ad elő.

ByeAlexet szerették, sőt, még most is szeretik az emberek gyűlölni – leginkább külseje miatt. Valamiért sokakat bosszantott a sapkás, szemüveges, félrefésült hajú srác külseje – legalábbis a vele kapcsolatos gyűlölködő kommentek többsége 2013-tól kezdve javarészt erről szólt. És lehet, hogy magát ByeAlexet is zavarta a külseje, mert az elmúlt négy évben lassan elhagyta a sapkát, majd a szemüveget is. Haja először egy kicsit skrillexes lett, aztán inkább bajszot növesztett, kalapot kezdett hordani, most pedig ott tart, hogy térdig érő, XL-es pólókban és extra slim nadrágokban rappel a rövidre vágott tarajával és az egyre több tetoválásával.

Az eddigi együttese mellett létrehozott egy új formációt is Senkise néven, ami erősen eltér a kedveske és romantikus, alternatív tinilányokat becélzó daloktól. ByeAlex ezekben a számokban csúnyán beszél, elhagyatott gyárak előtt mászkál agyonfilterezett videófelvételeken, és az Árpád híd lábánál található mini felhőkarcoló lábánál ülve néz morcosan a kamerába, miközben azt mondja heves gesztikulálások közepette: „ez a bít beszarat”. Szóval aki ezeket a videókat már látta, és tisztában volt azzal, hogy ByeAlex már rég nem csak a megszokott bandájával énekli a Kedvesemet, azt nem érhette nagy meglepetésként a Majkával készített közös szám. De aki lemaradt 2013-ban, az valószínűleg eléggé kikerekedett szemekkel nézi a monitort, miközben szembesül az alábbi videóklippel, amiben Márta Alex azt énekli:

Szoros a nadrág, mert már ingerlett régen, letolom flegmán térdig, ülj bele szépen. Ne tagadd, látom rajtad, hogy te is akarod, fél perc és rajtam ugrálsz, a levegőt kapkodod. Az van, hogy szexuál vagy, pörögj még rajtam, nem vagyok kétperces, múltkor fél napig bírtam.

– majd a következő vágóképen egy félbevágott narancsra spriccel valaki egy kis joghurtot.

És bár lehet, hogy a kelleténél vagy a kértnél több infót tudtunk meg ByeAlex szexuális szokásairól, most talán végre leszedheti magáról a bélyeget, hogy ő a szerencsétlen kedvesemes srác. Igaz, ezt a klipben felvillanó mellbimbókon kívül leginkább Majkának köszönheti, mert a rapper neve nélkül nem valószínű, hogy sok emberhez jutna el ez az új formáció és stílus. Persze segített az énekesnek az X-Faktor is, amiben zsűritagként 2016 óta jóval nagyobb közönségnek mutathatta meg, hogy ez a Márta Alex már rég nem az a Márta Alex.

