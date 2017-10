Király Viktor vitte el a vasárnapi Sztárban sztárt

Csézy múlt heti, nem túl meglepő kiesése után újabb szerepekben bizonyíthatott a 10 tagú csapat vasárnap este.

A negyedik adás ezúttal is egy közös produkcióval indult. Az énekesek pirosba öltözve adták elő Shawn Mendes Treat you better c. számát.

Ez a rész még mindig a műsor leggyengébb pontja, köszönhetően a kínos playback hatásnak.

A Tilla által a hét legnagyobb bulijának aposztrofált műsort ezúttal Oláh Gergő kezdte Komár Laci bőrébe, illetve egy pár fekete… helyett arany, táncoló lakkcipőbe bújva. Liptai Claudia méltatta az énekes hangját és lazaságát, Stohl András pedig egyenesen világsztárnak nevezte Oláh-t. Már az első produkció erősen kezdett, 38 pontot ért a versenyzőnek.

Kollányi Zsuzsinak szeretnek popsztárokat osztani a szerkesztők, Pink és Justin Bieber után most Britney Spears jutott neki. Hangban annyira jól hozta az énekesnőt, hogy barátja, Majka is tátott szájjal nézte. Ehhez Stohl is csatlakozott, amikor a kisbugyira és melltartóra vetkőzött Zsuzsi nyögdécselve folytatta a Britney-nótát. A tánc végül elvitt az énekből, így a zsűri csak 34 ponttal jutalmazta.

Ekanem Bálint Emotán vajon direkt spórolnak a világos alapozóval? Múlt héten az M People énekesnőjét, ezúttal pedig Ray Charlest alakította. Ez a produkció sokkal jobban sikerült, a zsűri imádta és a maximális 40 pontot adta Bálintnak.

Berkes Olivér legutóbb remekelt Pápai Joci szerepében, most azonban gyerekkori szerelmét, Marilyn Monroe-t kellett megtestesítenie. Stohl sérelmezte, hogy Olivér nem kezdett semmit a melleivel, részben ezért is lett a végső pontszám csak 32.

Cserpes Laura jobb Geszti Péter volt, mint maga Geszti Péter, de magasságban mindenképp hasonlított a rapperre. A zsűrinek is bejött, 37 pontot kapott.

Horváth Tamásnak nem nagyon juthatott volna nehezebb feladat, de Freddy Mercuryt meglepően jól hozta. A zsűri dicsérte, de mivel Freddy utánozhatatlan, csak 32 pontot adtak Tamásnak, ami ebben az esetben nem feltétlenül fair.

Janicsák Veca Florence Welch, a Florence and the Machine énekesnőjének szerepében énekelt borzalmas piros parókában. Ennek ellenére a produkció 39 pontot ért, bár mivel a zsűri szerint Florence kevésbé ismert itthon, elég volt nagyon jól énekelnie.

Pápai Jocinak az elmúlt hetek legviccesebb produkcióit köszönhettük, ő az évad Gáspár Lacija. Ezúttal sajnos nem női karaktert kapott, de a sminket így sem úszta meg: David Bowie-t kellett hitelesen alakítania. A ’Bóvli’ Bowie 37 pontot hozott.

Singh Viki először volt férfi: Shaggy szerepe hálásnak bizonyult, a búgó hang 39 pontot ért a zsűrinél.

Az estét Király Viktor zárta, akit ezúttal lefokoztak: „csak” hercegi feladat jutott neki Prince bőrébe bújva. Viktor már korábban Charlie-t alakítva bebizonyította, hogy nem csak szépfiúkat tud utánozni. Végre angolul énekelhetett, gyorsan be is zsebelt 40 pontot.

Hiába kapott sok pontot a zsűritől, a közönség nem díjazta Cserpes Laurát, az este végén neki kellett búcsúznia a Sztárban sztár csapatától.

Kiemelt kép: tv2.hu