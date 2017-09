Taylor Swift trónfosztója egy sztriptíztáncosnő

Taylor Swift méltán büszke lehetett magára, miután sikerült a Billboard lista százas listáján megszereznie az első helyet Look What You Made Me Do című számával. A trónfosztás áldozata a nyár legnagyobb slágere volt, a Despacito. Sajnos azonban nem sokáig lehetett boldog az énekesnő.

Swift száma összesen csak három hetet tudott az első helyen tölteni, jött ugyanis

Cardi B.

A New York-i származású Cardi B sztriptíztáncosnőként kezdte karrierjét, sőt a köztudatba is még így került bele. Zenei karrieje 2015-ben kezdődött, amikor a jamaikai Shaggy-vel felvették Boom Boom című közös számukat. A BillBoard által összeállított százas listán az első helyet Bodak Yellow című számával szerezte meg. A dolog érdekessége amúgy, hogy Cardi a világon a második aki női szóló rapperkent meg tudta szerezni az első helyet, rajta kívül még Lauren Hillnek sikerült 1998-ban.

Swift amúgy nem csak, hogy elveszítette első helyét a listán, de lecsúszott egészen a dobogó harmadik fokáig, bár ha belegondolunk ez azért nem lehet olyan rossz dolog.

(Kiemelt kép: Gary Miller/GettyImages)