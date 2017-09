Amíg Depardieu Putyinért vált országot, addig Jolie dollármilliókat költ egy útlevélért cserébe

A hétvégén két színész is új állampolgárságot kapott. Colin Firth olasz-brit kettős állampolgár lett, amit elsőre a Brexittel kapcsolatot ellenérzéseivel kötöttek össze. Ralp Fiennes pedig a szerbektől kapott egy útlevelet. Ráadásul az elmúlt években nem Fiennes volt az egyetlen, akit Szerbia tiszteletbeli állampolgárának tekint, Putyin nagy barátja, és ökölvívó-társa, Steven Seagal már tavaly óta szerb, amiért Belgrádban alapítana egy küzdősport-központot.

Az, hogy valaki Kanadában született, és lassan, de biztosan megszerzi az amerikai állampolgárságot, még nem akkora szó. Ahogy az sem, hogy Natalie Portman egyszerre izraeli és amerikai állampolgár, mivel Jeruzsálemben született. Gerard Depardieu története viszont annál érdekesebb. Hogy egy kicsit visszamenjünk az időben, Colin Firth döntése előtt jó pár évvel Depardieu kavarta a legnagyobb port.

Szereti Putyint, ahogy az orosz adókulcsot is.

Depardieu szerint ha megnéznénk magunknak Putyint, egyből megszeretnénk Olyan interjút adott a francia színész, amit egyhamar nem felejtünk el. Beszélt az oroszokról, Castróról, és arról, miért is a Pentagon műve az AIDS.

A színész már többször kapott éles kritikát, amiért az orosz elnökkel tölti az idejét, de igazán csak akkor haragította magára a franciákat, amikor 2013-ban orosz állampolgárságért kiáltott. Nem tetszett neki, hogy François Hollande 75 százalékos luxusadót vezetett volna be. A tervezetből nem lett semmi, de Depardieu menthetetlenül megsértődött. Vagyonát először Belgiumba mentette át, nem szeretett volna 1,3 millió eurót, azaz valamivel több mint 403 millió forintot befizetni a vagyona után, úgyhogy a francia milliomosok Mekkájának számító Nechinben trükközött.

De ez nem elég, Depardieu 7, azaz hét útlevéllel a zsebében utazik, hogy minél ügyesebben megússza a vámot. Az oroszoktól 2013-ban kért és kapott állampolgárságot. Imádja Oroszországot, az orosz történelmet, és az csak a ráadás lehet, hogy arrafelé jóval kedvezőbbek az adók a gazdagok számára. A színészt boldoggá tette, hogy az elnök elfogadta a kérelmét, és azóta is összejárnak, amiről Gerard Depardieu 2015-ben kiadott könyvében is megemlékezett. Egy múzeumban találkoztak még 2008-ban, szó esik köztük geopolitikáról, történelemről, Depardieu igazi demokráciát lát Oroszországban és Fehéroroszországban. Több vállalkozást irányít, így Franciaország mellett Vlagyimir Putyinéknál is adózik.

Az anyai ágon orosz felmenőkkel bíró Steven Seagal története hasonló, csak éppen őt a küzdősportok iránt érzett szenvedélye köti össze Putyinnal, és az, hogy nem értenek egyet a nyugati országok Moszkvát támadó kritikáival. Ő egy kicsit később kapta kézbe az útlevelét, de a kettős állampolgárságért már korábban is mindent megtett. Egy 2013-as interjúban úgy fogalmazott, hogy

Putyin egyike a legjobb vezetőknek a világon, ha nem ő a legjobb.

Seagal 2016 novemberében egy meghajlással köszönte meg a gesztust, mintha csak aikidózna. Putyin gratulált, és diplomáciai előrelépést remélt a két ország között.

Ha úgy vesszük, Steven Seagal akár az alábbi telefonos reklámmal is köszönetet mondhatott az állampolgárságért.

Nem sokkal az orosz papírok előtt, a színész januárban kapta meg a szerb állampolgárságot. Harcművészeti központot ígért, és azt mondta, szerbnek érzi magát.

Ralph Fiennes angol színész szájából ilyesmi még nem hangzott el, mindenesetre Seagal után nem sokkal ő is ünnepélyes keretek között, Alekszandar Vucsity elnöktől vehette át az útlevelét szombaton.

Mi szerbek, örülünk, hogy barátunknak tekinthetünk, és most már polgártársunknak is.

– mondta Vucsity .

Fiennes először 2010-ben forgatta Belgrádban Shakespeare Coriolanusát, most pedig egy szovjet balettlegendáról készít filmet.

Az angol színészről érkezett hír előtt nem sokkal tudtuk meg, hogy a szintén brit Colin Firth is váltott. Illetve nem váltott, hanem végre megkapta a régóta áhított olasz állampolgárságot. Azért is fontos, hogy Firth felkerüljön a listánkba, mert egy kisebb félreértés alakult ki a szombati hírrel kapcsolatban. Elsőként azt olvashattuk, hogy Colin Firth leginkább a Brexit miatt szeretett volna kettős állampolgár lenni. Így tiltakozik.

A Brexit semmilyen szempontból sem kedvező számomra. Több kollégámmal, köztük Emma Thompsonnal együtt igaz európaiak vagyunk. És még mindig nem értjük.

– nyilatkozta.

De a Telegraphnak korábban elmondta, hogy semmi köze sincs a britek döntésének az övéhez. Felesége miatt lenne egyszerűbb az olasz útlevél. Livia Giuggioli olasz producerrel 20 éve házasodtak össze, két gyerekük született, Umbriában házuk is van.

Livia brit útlevélért jelentkezik. Mindig is igazi brit leszek, elég csak rám nézni, vagy hallgatni. […] Anglia mindig az otthonom marad, imádok itt lenni. Annak ellenére, hogy a munkám miatt választhatnék sokkal kellemesebb klímát, mindig maradtam az Egyesült Királyságban, és itt is adózom. Ez nem változott.

– írta Firth a közleményében.

Amíg Colin Firth családi megfontolásból, a többiek adókedvezmény miatt vagy éppen megtiszteltetésként kapták az állampolgárságot, addig Angelina Jolie nagyon sokat tett a kambodzsai papírjaiért még a 2000-es évek közepén. Örökbe fogadott fia, Maddox kambodzsai származású, ráadásul Jolie 2005-ben vállalta, hogy az elkövetkezendő 15 évben 5 millió (~1,4 milliárd forint) dollárt költ az országban. Jolie még akkor szeretett bele Kambodzsába, mikor a Lara Croftot forgatták.

Meghatotta, hogy elnyerte a kambodzsai állampolgárságot.

Nem valószínű, hogy ott adózik.

Fotó: AFP/Ria-Novosti/Mikhail Klimentyev