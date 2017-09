Radics Gigi: Féltem, hogy majd azt kérdezgetik, mit keres ott ez a csaj 21 évesen

A 21. életévét augusztusban betöltő Radics Gigi lett Tóth Gabi megüresedett mentorszékének tulajdonosa az új X-Faktor évadban, aki tartott attól, elvállalja-e a felkérést, illetve ha igen, miként ítélik majd meg, elsősorban életkora miatt:

Amikor elvállaltam a mentori szerepet, egy kicsit féltem attól, hogy a korom miatt megosztó lehetek és majd azt kérdezgetik, mit keres ott ez a csaj 21 évesen, de szerencsére csak pozitív visszajelzéseket és maximális tiszteletet tapasztalok. Elég régen benne vagyok a szakmában, és nem is onnantól számolva, hogy megnyertem a Megasztárt, hanem jóval előbb küzdöttem már sikerrel és sikertelenséggel. Más kérdés, hogy a legtöbben a műsor által ismertek meg. Ezért meggyőződésem, aki megélt már egy ilyen tehetségkutatót, még jobban tud segíteni a versenyzőknek.

– nyilatkozta lapunknak az új mentor.

A félsz benne volt még az első előválogató napján is, hiszen hirtelen a másik oldalra került, mint amit megszokott, ám szépen lassan feloldódott:

Kicsit izgultam, hiszen én voltam az egyik, akinek meg kellett ítélni azokat az embereket, akik bejönnek és megpróbálják megmutatni az énekhangjukat. Furcsa volt, és meg is kellett szoknom a helyzetet, mert most a másik végéről néztem a dolgokat. Ugyanakkor úgy érzem, az évek alatt sikerült már elég tapasztalatot vagy élményt, hitelességet és elismerést szereznem, ami ehhez a tevékenységhez kell és nagyon remélem, hogy majd a mentoráltjaimat is jó tanácsokkal tudom ellátni.