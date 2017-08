Taylor Swift egy évet várt, hogy visszavágjon a ribancozó Kanye Westnek

A 27 éves énekesnő és Kanye West között hosszú ideje rossz a viszony, mindez tavaly nyáron tetőzött, amikor a rapper kiadta “Famous” című dalát és videóklipjét, amiben 11 híresség meztelen hasonmásával bújik ágyba. Taylor Swiftnek már az sem tetszett, hogy – engedély nélkül – ruhátlanul látja “magát” viszont, de a pontot az i-re a rá vonatkozó dalszöveg részlet tette fel.

Szerintem Taylor és én szexelhetnénk, én tettem híressé a ribancot

– hangzott el Kanye West szájából.

Áll a bál Taylor Swift és Kanye West között Az énekesnőnek nem tetszik, hogy meztelenül szerepel a rapper klipjében, ráadásul a dal szövegét is megvétózta.

Az énekesnő egy egész évet várt, hogy dalban vágjon vissza a rappernek. A ” Look What You Made Me Do” című szerzeményről – ami három éve az első új kislemeze – pedig le sem tagadhatnák, hogy Westnek címezték.

Nem szeretem a kis játékaidat

– kezdődik a dal.

