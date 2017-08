Megvan a Miss Balaton idei győztese

Szombat este látványos show keretében választották meg a Miss Balaton 2017 királynőjét és udvarhölgyeit. A 12 döntős szépség több körben is megmutatta magát, végül Rákos Lilit választotta meg az öttagú zsűri, amiben többek közt Zimány Linda is ott ült. A finálén a királynő és két udvarhölgye mellett három közönségdíjast is ünnepelhettek a nézők.

„Még mindig nem hiszem el, ami ma este történt velem. A Miss Balaton az első verseny, amelyre jelentkeztem és minden egyes percét nagyon élveztem. Izgatottan várom, hogyan alakul az életem ezután, de most elsőként a családommal szeretnék ünnepelni, és egy hatalmasat enni a nagymamám főztjéből” – árulta el a verseny után Rákos Lili, aki örömmel csatlakozik a Miss Balaton királynők közé.





Képgaléria:





Fotó: RedLemon Média Rákos Lili







A második helyen Szakálos Dóra, a harmadik helyen Pál Gabriella Bernadett végzett, közönségdíjat pedig Mihályfi Liza, Ollári Barbara és Kézér Kitti kaptak.

A finálén, az elmúlt évekhez hasonlóan a háttérből segítette a versenyzőket Horváth Éva versenykoordinátor, de Dukai Regina, Marton Adrienn, Dobó Ági, Lipcsei Betta és Magony Szilvi is a helyszínen izgult a lányokért. Azt est műsorvezető párosa Iszak Eszti és Petur András volt.

Nyitókép: RedLemon Média