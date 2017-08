De mi köze Elvisnek a Kardashianekhez?

Túl régóta vannak köztudatban a Kardashianek, mégis, a mai napig találni meglepő dolgokat körülöttük. Mondjuk nem csoda, mert tényleg ijesztően nagy a család – csak a Kardashian nevet viselők vannak négyen, és akkor a vigaszágas Jennerekről még nem is beszéltünk. Arról meg pláne nem, hogy hány szülő, mostoha és celebrokon kapcsolódik még hozzájuk. Lassan gyakorlatilag az egész világ felférne a családfájukra, így nem is annyira meglepő, hogy miként kapcsolódik hozzájuk ez a tíz celeb. Na jó, de.

Elvis Presley

Igen, Elvis. Bár még jóval azelőtt meghalt, hogy Kim Kardashian létezésének akár csak az ötletete is felmerült volna, azért van némi közük egymáshoz. Már azon túl, hogy mindketten Amerikában születtek. Elvis még a hetvenes években járt Linda Thompsonnal, utóbbi pedig szakításuk után nem sokkal hozzáment Caitlyn Jennerhez, aki akkoriban még férfiként élt, és Bruce Jennernek hívták. Nekik született két fiuk, Brandon és Brody Jenner, akik Kendall és Kylie Jenner féltestvérei, akik pedig a Kardashian lányok féltestvérei. De ez még semmi, mert Elvis egykori feleségével, Priscilla Presley-vel pedig a Kardashian lányok apja, Robert Kardashian járt egy darabig, még mielőtt elvette volna feleségül Kris Jennert, aki pedig Linda Thompson után volt Caitlyn (Bruce) Jenner felesége.

Michael Jackson

Az előbb említett Priscilla Presley-n keresztül már egész könnyű eljutni Michael Jacksonig, hisz ők ketten házasok voltak. de Kim Kardashiannek még ennél is közvetlenebb kapcsolata volt a 2009-ben elhunyt énekessel. Első pasija ugyanis 12 éves korában Jacko unokaöccse, T.J. Jackson volt. Ennek köszönhető, hogy 14. szülinapi buliját is Jackson Neverland-i birtokán tartotta, elefántbébik és kantáros nacót viselő csimpánzok közt. Sőt, egy másik Kardashian, pontosabban Kourtney pedig Michael Jackson egy másik unokaöccsével, Taryll Jacksonnal járt tinédzserként.

Avril Lavigne

A kanadai énekesnő és a család kapcsolata szerencsére már kevésbé bonyolult. Avril Lavigne még 2010 és 2012 között járt Brody Jennerrel, amikor a Kardashianekről szóló reality már javában ment. Utóbbit rendesen ki is használta, ugyanis saját márkáját a család valóságshowjának egyik spinoffjában reklámozta, méghozzá úgy, hogy az akkor még nagyon kislány Kylie Jenner viselte a ruháit. (Aki az alábbi képen egyáltalán nem úgy nézett még ki, mint manapság.)

Pharrell Williams

Ha valakit lehet okolni North West neve miatt, akkor az ő. Ugyanis Kim Kardashian első terhessége alatt, amikor az a viccelődő pletyka terjedt a neten, hogy a West (nyugat) vezetéknév mellé a North (Észak) vezetéknevet választják majd születendő gyereküknek, Pharrell Williams azzal állított be a celebpárhoz, hogy ez a létező legjobb ötlet, amit valaha is hallott. Aztán társult mellé ebben a Vogue főszerkesztő Anna Wintour is, Kim Kardashian és Kanye West pedig két ekkora embernek már nem tudott nemet mondani.

Kylie Minogue

Az ausztrál énekesnő szülei hatalmasat hibáztak 1968-ban, amikor lányukat Kylie-nek nevezték el, hisz szerencsétlenek nem gondoltak bele, hogy 29 évvel később Los Angelesben megszületik majd Kylie Jenner, akinek nem lehet nemet mondani. Utóbbi 2015-ben úgy döntött, hogy levédeti a Kylie nevet azzal a céllal, hogy az USA-ban senki más ne használhassa azt reklámcélokra. A probléma ezzel csak az volt, Kylie Minogue ezt már rég megtette, így Jenner akcióját Minogue csapata megtámadta azzal az indokkal, hogy az énekesnő egyrészt sokkal előbb használta már a Kylie márkanevet, másrészt ő egy nemzetközileg is elismert művész, míg Kylie Jenner csak egy huszadrangú reality-celeb. A két Kylie két éven át hadakozott egymással, majd végül sikerült megegyezniük a bíróságon kívül.

Jackie Kennedy

Ha minden igaz, Jackie Kennedy örökségének egy darabkája ott hever valahol Kim Kardashian gardróbjában. A leghíresebb first lady óráját idén nyáron kaparintotta meg a celebő, aki a Christie’s aukcióján fizetett érte 300 ezer fontot, vagyis több mint százmillió forintot. Ez körülbelül háromszorosa az eredeti kikiáltási árnak.

Kim Kardashian vette meg Jacqueline Kennedy Onassis százmilliós karóráját Hordani is fogja, mert mióta Párizsban kirabolták, nem akar annyi blinget és nyémántot viselni.

Jessica és Ashley Simpson

Nem sokkal azután, hogy Jessica Simpson elvált Nick Lachey-től, Kim Kardashian lecsapott, és utóbbival randizott egyet. Lachey abban az időben még nem egy huszadrangú celeb volt, Kardashian pedig próbálta kihasználni a helyzetet, hogy neki köszönhetően végre ő is híres legyen. Állítólag még fizetett is pár paparazzónak, hogy lefotózzák őket. Egy évvel később – alig pár héttel azelőtt, hogy az őt híressé tevő szexvideó kiszivárgott volna – szerepelt a Fall Out Boy egyik videóklipjében, amiben lesmárolta az együttes basszusgitárosát, Pete Wentzet, aki akkoriban Ashley Simpson pasija volt. Ebben a videóklipben egyébként Kardashiant egy öltönyös csimpánz is taperolja, vagyis a celebnő egész életét végigkísérik a ruhás majmok.

Marcia Clark

Jó, az egészen egyértelmű, hogy Marcia Clarknak mi köze a Kardashianokhoz, hisz O.J. Simpson tárgyalásán ő volt az ügyvédnő, aki mindenáron le akarta csukatni a gyilkossággal vádolt sportolót, akit többek között Robert Kardashian is védett. Azt viszont már kevesen tudják, hogy Robert Kardashian exfelesége, Kris Jenner jó viszonyt ápolt Marcia Clarkkal.

Napokkal azután, hogy Nicole Simpsont meggyilkolták, Kris Jenner volt az, aki elment Simpson gyerekeinek cuccaiért a házba, ahol az egyik gyerek ágya fölötti képen egy piros kézlenyomatot talált. Mivel azt hitte, az vér, azonnal szólt Marcia Clarknak. Igaz, később kiderült, hogy csak lekvár volt, de az ügyvédnő és Kris Jenner továbbra is tartották a kapcsolatot az egész tárgyalás alatt, leginkább azért, mert mindketten hittek abban, hogy Nicole Simpsont és barátját O.J. Simpson gyilkolta meg.

Serena Williams

Kim Kardashian a karrierjét nem hírességként kezdte, hanem hírességek öltöztetőjeként. Paris Hiltonon kívül olyanok gardróbját rendezgette még, mint az akkoriban még híres énekesnőnek számító Brandy, na meg Serena Williams, akivel emiatt a mai napig szoros a barátság.

Marilyn Monroe

A világegyetem egyik legszórakoztatóbb kardashianes gifjét köszönhetjük Marilyn Monroe-nak. Na jó, erősen közvetve, de azért mégis. 2007-ben, miután valaki – rossz nyelvek szerint a saját anyja – kiszivárogtatta Kim Kardashian szexvideóját, és a celebnőből celebnő lett, felkérték, hogy szerepeljen a Playboy decemberi számában. Nyilván igent mondott, hisz híres akart lenni, az viszont már nem tetszett neki, hogy ehhez le is kéne vetkőzni. Hugh Hefner személyesen próbálta rábeszélni, hogy szabaduljon meg a ruháitól, Kardashian viszont hajthatatlan volt, egészen addig, amíg Hefner az orra elé nem tolta a Playboy egy régi számát Marilyn Monroe-val a címlapon. Kardashiannek ennyi már bőven elég volt ahhoz, hogy ledobja a ruháit, és ekkor született meg a már említett gif, amin anyja dicséri halomba őt, hogy milyen ügyesen meztelenkedik.



