Elmaradnak az állítólag szexrabszolgákat tartó R. Kelly koncertjei

A súlyos bűncselekménnyel vádolt R&B énekes legalább három koncertjét lemondta, és még egy buli sorsa kérdéses – derül ki a billboard cikkéből. Egyelőre az biztos, hogy R. Kelly nem lép fel augusztus 11-én New Orleansban, 12-én Baton Rouge-ban és 13-án Dallasban. Az okok nem ismertek, a turné többi fellépése pedig állítólag meg lesz tartva.

R. Kelly évtizedek óta hálóz be fiatal lányokat, most belebukhat Több mint tíz évvel ezelőtt gyerekpornográfiával vádolták, a '90-es években egy kiskorú énekesnőt vett el, de mindent megúszott. A vád szerint újabban háremet épített ki az R&B-előadó.

A zenészről nemrég látott napvilágot, hogy feltehetőleg több nőt tart akaratuk ellenére a házában; a tanúk és a hozzátartozók elmondása alapján R. Kelly fizikailag és lelkileg bántalmazza a nőket, akiket korábban mentoráltként fogadott be, zenei karrierjük fellendítését ígérte nekik. Egyes hírek szerint valóságos szektáról lehet szó, mivel a szülők is agymosásról beszéltek, mintha nem is a saját lányukkal látták volna viszont.

R. Kelly természetesen tagadja a vádakat, és a kirobbant botrány után múlt pénteken állt színpadra először, az alig félházas Virginia Beach egyik koncerttermében.

Nyitókép: Mike Pont/Getty Images/AFP