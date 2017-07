Színésznőt tiltott le a Twitteren Donald Trump

Chrissy Teigen már kilenc éve masszívan utálja Donald Trumpot, s azóta sem állt le a neki való beszólogatással, hogy ő lett az Egyesült Államok elnöke.

Úgy tűnik azonban, hogy Trump csak eddig bírta a netes szócsatákat, ugyanis letiltotta a színésznőt a Twitteren.

Erről Chrissy Teigen egy fotót is posztolt a saját oldalára:

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him “lol no one likes you” was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp

— christine teigen (@chrissyteigen) 2017. július 25.