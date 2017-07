16 évesen akart anyuka lenni Zoltán Erika

Csak az édesanyja határozottságán múlt, hogy Zoltán Erika nem ment férjhez tizenhat évesen és nem váltotta valóra azon tervét sem, hogy a házasságkötés után azonnal családot alapít és főállású anyuka lesz.

“Egy szerelmem volt csak a gimnázium alatt. Dúlt a szerelem köztünk, amiért, bár lelkiismeret-furdalásom volt, még arra is hajlandó voltam, hogy né-hányszor nem mentem be az órákra, hanem külön programot csináltunk magunknak. Sőt! Anyukámmal azt is közöltem, hogy abbahagyom a gimnáziumot, férjhez megyek és édesanya szeretnék lenni”