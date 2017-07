5 milliárd forintos luxus: így néz ki Emma Stone eladó háza

Az Apartment Therapy írta meg, hogy eladó egy lakás New York Chelsea negyedében: a 19 millió dolláros, azaz több mint 5 milliárd forintos ingatlanban ráadásul Emma Stone és Glenn Close is laktak.

Ha sokallnád az árat, elmondjuk, hogy korábban is árulták és akkor egymillió dollárral (280 millió forinttal) többet kértek érte. Az ingatlan a 20. utca nyugati oldalának 436-os száma alatt található és nemcsak a két fenti színész, de Andrew Garfield, a Jason Statham – Rosie Huntington-Whiteley páros és Mary-Kate Olsen férje, a magyar apától származó Olivier Sarkozy is otthonának tudhatta korábban. 1835-ben épült, egy évtizede viszont azóta viszont eléggé felújították: kapott például hidraulikus liftet is.

Jelenleg öt részre van osztva, amik évente 600 ezer dolláros, azaz 160 millió forintos bevételt hoznak.

A fejlécfotón látható egy fotó a lakásról, ha pedig többet szeretnél látni, nézd meg a hirdetést!

Fejléckép: Compass.com