Aradszky László pendrive-ot hord a nyakában, amin az orvosi adatai és műsora zenei alapja van

Nagyon váratlan riport zárta a szerda esti Tények Extrát. Igen, ez a TV2 esti híradójának az a része, ahol – szezontól függően – vagy arról beszélnek, hogy ne használjunk naptejet, és 11 és 15 között napozzunk, vagy random karaktergyilkosságot követnek el. Most nagyon nyár van, a Mokka stábja le is költözött a Balaton mellé, és megragadták az alkalmat, hogy a reggeli műsor csillagát, Istenes Lászlót kicsit foglalkoztassák napközben is, hogy némi extra bulvártartalmat gyártson a Tények Extrába.

Az ötlet az volt, hogy felkeresi a táncdalénekes/Fradirajongó Aradszky Lászlót, aki felesége társaságában balatoni nyaralójukban tölti a nyarakat. A kertkapuban lebonyolított puszi-puszi után elhangzott rengeteg lényegtelen apróság, de egy minimum figyelemreméltónak mondható információ elhangzott: Aradszky medálja nem más, mint egy pendrive,

azért ezt hordja a nyakában, mert ezen tárol minden fontos adatot.

Ahogy fogalmazott, akár kigyulladhat a kocsi is két koncertállomás között, tehát ez így a legjobb. A pendrive-on két nagyon fontos dolog van: az orvosi adatai (ha ne adj’ Isten bármi történne), illetve a mindenkori műsora zenei alapja.

Amint felkerül ez a hiánypótló videó, frissítjük vele cikkünket.

Címlapkép: Fotó: Aradszky László / Facebook