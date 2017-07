Lagzi Lajcsit vámosok kutatták át a nyaralásból hazatérve

Miután június 7-én elnapolták Galambos Lajos közműlopási ügyének első tárgyalási napját, egészen őszig, a trombitás bátran indult el családjával vakációzni. A thaiföldi nyaralásból hazatérve azonban nem várt procedúra fogadta a reptéren.

Ferihegyre érve a zöld folyosón haladtunk keresztül, hiszen semmit nem hoztunk haza, ami miatt a vámosok eljárására lett volna szükség. A legnagyobb meglepetésemre így is elém állt egy őrnagy, és mondta, hogy tételes vámvizsgálatot tart. Átvilágították a bőröndömet, kérdezték, mi van benne. Mondtam, hogy egy 5000 forint értékű óra. Természetesen semmi számukra érdekeset nem találtak, már az elején mondtam, felesleges kutakodniuk

– kezdte a Blikknek Lagzi Lajcsi, aki megint azt bánja a legjobban, hogy a rá vadászó hatóságok mindezt családja szeme láttára tették vele.

Kérték, mutassam meg az adószámomat. Ki visz magával ilyesmit egy nyaralásra? Előkerítettem. Az elhaladó utasok igazán jó fejek voltak, sokan biztattak. Már az is különös volt, amikor nem nyilvános részletek derültek ki az ügyemről, most pedig azt érzem, az egész eljárás nem volt véletlen. Vadásztak rám a vámosok! A hatóság érzékeltetni akarta, bárhol vagyok, bármit csinálok, szükség esetén elkapnak és sarokba szorítanak. Ez az egész vámos procedúra is erről szólt, ráadásul mindezt a családom előtt hajtották végre!