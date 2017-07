Lovasbalesete volt Pintér Tibornak

A Nemzeti Lovas­színház a napokban tartotta a Zorro musical bemutatóját, ami nem ment egészen simán. A színház vezetője, Pintér Tibor ugyanis lovasbalesetet szenvedett, ráadásul több kollégája is megsérült egyetlen hét alatt. Két kollégájának kifordult a válla, egyik munkatársa repedt csuklóval csinálta végig a bemutatót.

“Először az egyik táncos lánynak fordult ki a válla egy esés után, majd egy banditát alakító kollégám borult a lóval. Az egyik jelenet próbája közben, amikor egy égő asztalon kell átugratni a lóval, én is buktam, mert szegény ló megbotlott az asztalban. Napokig sajgott mindenem. Ráadásul a technikusunk is leesett a létráról, neki is kiment a válla”