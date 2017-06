Czippán Anett élő adásban jelentette be babája nemét is

A Fem3 Café műsorvezetője még május végén, élő adásban jelentette be, hogy második gyermekét várja. Czippán Anett akkor elmondta, hogy párjával tervezték a kicsit és nagyon hamar össze is jött. Emellett megígérte, hogy amint kiderül születendő babája neme, arról is beszámol majd. Most pedig eljött ez a pillanat is.

Czippán Anett babát vár Kistestvért kap a FEM3 Café műsorvezetőjének fia.

A műsorvezető ismét kisfiúval várandós.

Ez a hír azonban Czippánt is meglepte, kiderült, hogy csaltak a megérzései.

Meg voltam győződve, hogy lányom lesz, úgyhogy most fel kell készülnöm. Két fiúval az élet azért kemény lesz

– mondta a tévés, aki egyelőre a névről még nem döntött, de nagy valószínűséggel ezügyben újabb bejelntésre számíthatunk majd.