A Neoton Família énekese fájdalmas sérülésével kénytelen színpadra állni

Végvári Ádámot januárban sürgősen meg kellett műteni vakbélgyulladása miatt, most pedig újabb sérüléstől szenved, így ez az év nem alakul túl szerencsésen számára. Habár orvosa szerint több hétig pihentetni kellene magát, az énekes egyetlen koncertet sem hajlandó lemondani, ezért a gyógyulás is elhúzódhat.

Részleges bokaszalag szakadásom van. Múltkor a koncert előtt beütöttem, majd el is csúsztam a vizes színpadon. Kaptam járógépet, azzal álltam most színpadra. Nagyon fáj a lábam, az orvos szerint négy-hat hétig pihentetni kéne, de erre nincs lehetőség, az egész nyár be van táblázva koncertekkel, hetven fellépés van leszervezve. Marad a jegelés