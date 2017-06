Demcsák Zsuzsának már több csatorna is ajánlatot tett

A műsorvezető áprilisban döntött úgy, hogy abbahagyja a tévézést. A TV2-nél 12 évet húzott le, azon belül kilencet a Mokkában, így azt nyilatkozta, hogy egy ideig biztosan távol tartja magát a műfajtól, helyette üzleti vállalkozásaira koncentrál. Demcsák Zsuzsa állítólag már hosszú ideje fontolgatta ezt a lépést, ám döntését olyan hirtelen jelentette be, hogy azzal munkaadóit és a nézőket is meglepte.

Távozása után az RTL Klub reggeli stábja a Facebookom kívánt sok sikert neki, így nem meglepő, hogy a pletykák szerint a csatorna már meg is kereste egy ajánlattal. Demcsák azonban a köztévével is forgatott egy hónapja és a comment:com információi szerint az ATV, sőt még a TV2 is szeretné megszerezni magának.

A csatornák közül egyik sem kívánt nyilatkozni az ügyben, azonban Demcsák nem tagadta, hogy érkeztek megkeresések.

Valóban több helyről is megkerestek, több olyan ajánlatot is kaptam, amelyek figyelemre méltóak, de egyelőre nem született semmilyen döntés

– mondta a Blikknek Demcsák Zsuzsa.