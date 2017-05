Som-Balogh Edina reméli, kislányát is hároméves koráig tudja szoptatni

A Barátok közt Kingáját alakító sorozatszereplő az e heti Storynak adott exkluzív interjút, ahol több fotón is megmutatta négyfősre bővült családját.

Som-Balogh Edina mesélt arról, hogyan alakulnak mindennapjaik második gyereke, Lilien érkezése óta, és elárulta azt is, kisfiához hasonlóan lányát is meglehetősen hosszú ideig szeretne anyatejjel táplálni.

Lilike az első perctől kezdve velem van, és minden könnyebben ment, hamar beindult a tejtermelődés. Míg Noelt 3 óránként etettem, most igény szerint szoptatok. Nem kell folyton szabályok és szigorú rend szerint élni. A lényeg, hogy az ösztöneire hallgasson az anya. Noel hároméves koráig kapott anyatejet, remélem, most is hasonlóképpen lesz, de Lili fogja eldönteni”