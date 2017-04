Kulcsár Edina: Stramm csaj vagyok, nem nyafka plázacica

Az egykori szépségkirálynő párjával, az Édes Életből ismerhető Csutival együtt útra kelt, hogy a TV2 vadiúj realityjének keretei közt birkózzanak meg a nehézségekkel a “sárkány útján”. Kulcsár Edina a Borsnak beszélt arról, mitől tart, és mi az, amit bizonyítani szeretne az embert próbáló feladatokban bővelkedő műsorban.

Az ismeretlentől félek, és attól, hogy kizökkenünk a komfortzónánkból, meg hát ott vannak ugye a kígyók, pókok bogarak stb. Csupán egyszer voltam Ázsiában, akkor is modellkedni, így nem vagyok felkészülve a kontinens igazi arcára. (….) Nagyon stramm csaj vagyok, nem lesz semmi bajom kint”

Azért, mert szépségkirálynő voltam, az embe­rek többsége azt hiszi, hogy egy nyafka plázacica vagyok, aki sírva fakad, ha letörik a körme, de ez egyáltalán nem így van. Ezért is vállaltam el ezt a műsort, hogy megmutathassam, milyen is vagyok va­lójában. (…)

– mesélte a világ korábbi második legszebb lánya, aki attól egyáltalán nem tart, hogy párkapcsolatuknak ártana a kaland, sőt szerinte inkább még jobban összehozza majd őket az egymásrautaltság. Kulcsár Edina azt sem titkolta, párja valószínűleg megosztja majd a tévénézőket.

“Csuti kevésbé volt lelkes, ő inkább az a kényelmes típus, aki nehezen viseli a zord körülményeket. Szerintem csak miattam adta be a derekát, de most már ő is nagyon várja az indulást. (…)

Lehet egyébként, Csutin meg fognak lepődni az emberek, és nem biztos, hogy pozitív értelemben (kicsit hisztis pasi), de reméljük a legjobbakat.”