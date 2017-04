Luke Evans egy budapesti tetőről jelentkezett be a Twitterre

Jó, lassan tényleg hozzászokhatunk ahhoz, hogy nehéz egy kavicsot eldobni úgy Budapesten, hogy az ne egy éppen itt forgató – és mindeközben ismerkedő és barátkozó – világsztárt találjon el. Jó, ezt azért ne próbálják ki, ellenben ITT például Harrison Ford kávéfőzős sztoriját elevenítheti fel, ITT pedig Tom Hanks Kispolszkikhoz való vonzódásáról írtunk; legutóbb pedig Jamie Foxx énekelgetett Stohl András reggeli rádióműsorában.

Na de itt van a Szépség és a Szörnyeteg Gastonja, azaz Luke Evans is, aki már szintén nem egyszer tanúbizonyságát adta annak, mennyire jó fej, sőt az Alkonyatból is ismert Dakota Fanninggel már Budapest nevezetességeit is körbejárta.

Velük tartott Daniel Brühl is, akivel együtt a színész most egy budapesti háztetőről jelentkezett be, a hashtag alapján pedig egyenesen a The Alienist című film forgatásáról.

On a Budapest rooftop with my partner in (fighting) crime, Daniel Brühl. #TheAlienist pic.twitter.com/l7rbiRjodR — Luke Evans (@TheRealLukevans) 2017. április 25.