Más oka is lehetett, hogy Hajdú Péter nem ment el a válóperes tárgyalásra

Második próbálkozásra sem indult be a műsorvezető és Sarka Kata válásának hivatalos eljárása. Utóbbi még tavaly adta be a válási papírokat, de végül egyikük sem jelent meg a bíróságon, akkor még úgy nyilatkoztak, hogy próbálják megmenteni a házasságukat.

A helyzet azonban nem javult, így nemrég Hajdú Péter volt az, aki elindította a procedúrát. Mégis ő volt, aki távol maradt ezúttal is. Sarka és ügyvédje így hiába vártak rá múlt héten a bíróságon, a tárgyalás ez alkalommal is elmaradt. A tévésnek erre annyi volt a válasza, hogy nem volt kedve megjelenni két nappal a születésnapja után.

A Best Magazin információi szerint azonban más oka is lehetett annak, hogy Hajdú halogatja a dolgot. Állítólag a gyerekek, Noncsi és Dávidka torpedózták meg a válást, ők ugyanis még mindig nem tették túl magukat szüleik szakításán. Annak ellenére sem, hogy Hajdú és Sarka is új párra talált azóta.

Nem lehet csodálkozni azon, hogy a gyerekeket megviselte az elmúlt időszak. Mindketten sírósabbak lettek, és azon szurkolnak, hogy szüleik béküljenek ki. Péter ezért nem ment el a múlt heti válóperes tárgyalásra

– hivatkozik a Best a családhoz közelálló forrásra.