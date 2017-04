Egy ismert plus size modell őszintén beszélt arról, hogy kiskorában molesztálták

Ashley Grahamről van szó, aki a legkeresettebb modellek közé tartozik, már nem csak a plus size piacon. Graham még a Sports Illustrated fürdőruhás különszámában tűnt fel, mikor a magazin elsőként vállalta be, hogy teltebb nőt is beválogat. A modell azóta a legmenőbbek között van, olyannyira, hogy kiadott egy önéletrajzi könyvet.

Graham leírta, hogy 10 éves korában zaklatta a család egyik 18 éves ismerőse. Egyszer egy strandolás után vette rá a férfi, hogy tegye az erekciójára a kezét, Graham pedig halálra rémült.

A People emelte ki a könyv több részletét, többek között azt az esetet, amikor Ashley Graham apjától kapta a legnagyobb pofont, már ami a súlyát illeti. A modell korábban már nyilatkozott arról, hogy volt, mikor az ügynökségek a súlya miatt diszkriminálták. Amikor pedig az apjának elmesélte, hogy egyikük azt javasolta, hogy rántsa össze magát, ő helyeselt.

Válaszként megmondta kerek-perec, hogy fogyjon le.

Ezen felül Graham írt a kemény bulis éveiről is, hogyan rúgták ki az alkohol miatt, és hogy nem keveset drogozott, ivott egy időben.

(Borítókép: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)