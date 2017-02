Pécsi Ildikó még mindig kórházban van

A színésznő fia és exfelesége, Pártos Csilla hivatalosan ugyan már elváltak, de a kettejük között húzódó pereskedés már három éve tart és még senki sem látja a végét. Márciusban például az a per kezdődik el, amiben Pártos egykori anyósát, Pécsi Ildikót rokontartásra perelte be.

A színésznő mindezt nehezen viseli, néhány napja kórházba került és úgy nyilatkozott, hogy csak remélni tudja, hogy megéli a tavaszt. A Blikk most újra felkereste telefonon, Pécsi pedig már sokkal derűlátóbb volt.

– kezte a színésznő, akinek férje, kertje és a humor adnak erőt.

Ez egy vicc! Még hogy én vagyok az alperes! Nem vagyok hajlandó megijedni, pláne félni. Nem baj, ezen is túl fogok lendülni, mert nem az a fajta vagyok, aki olyan könnyen feladná. Túléltem én ennél nagyobb tragédiát is, amikor évekkel ezelőtt komoly autó­balesetet szenvedtem, amibe sokan belehaltak volna, de én még mindig itt vagyok. Túlélem ezt is! Nekem nem egy, ezer őrangyalom van! Így lesz ez a peremnél is.